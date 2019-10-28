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خادم الحرمين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري

أقام مأدبة غداء تكريماً له بحضور عدد من الأمراء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالضيف والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس السويسري الأمراء، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس السويسري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير محمد بن نواف بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد.

كما حضر: الأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وحضر كذلك: الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السويسري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالضيف والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس السويسري الأمراء، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس السويسري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير محمد بن نواف بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد.

كما حضر: الأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وحضر كذلك: الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
04:01 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
06:26 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري

أقام مأدبة غداء تكريماً له بحضور عدد من الأمراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالضيف والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس السويسري الأمراء، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس السويسري.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس الاتحاد السويسري، والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير محمد بن نواف بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد.

كما حضر: الأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وحضر كذلك: الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

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