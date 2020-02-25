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أجواء ممطرة وباردة بمكة .. و"التعليم" توجّه بعدم صرف الطلاب بمفردهم

اشترطت حضور أولياء الأمور حفاظاً على سلامة الطلاب

شهدت أجواء مكة المكرّمة منذ ساعات الصباح الباكر تجمعاً للسحب الممطرة هطلت معها أمطارٌ خفيفة ومتوسطة على أغلب أحيائها وأجواء مائلة للبرودة.

وطالبت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، مديري المكاتب، بعدم السماح للطلاب بالخروج من المدرسة أو صرفهم في مثل الظروف المناخية إلا في حالات خاصة جداً برفقة ولي الأمر، حرصاً على سلامة الطلاب.

مكة المكرّمة تجمعاً للسحب الممطرة الإدارة العامة للتعليم عدم السماح للطلاب بالخروج من المدرسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء ممطرة وباردة بمكة .. و"التعليم" توجّه بعدم صرف الطلاب بمفردهم
سبق

شهدت أجواء مكة المكرّمة منذ ساعات الصباح الباكر تجمعاً للسحب الممطرة هطلت معها أمطارٌ خفيفة ومتوسطة على أغلب أحيائها وأجواء مائلة للبرودة.

وطالبت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، مديري المكاتب، بعدم السماح للطلاب بالخروج من المدرسة أو صرفهم في مثل الظروف المناخية إلا في حالات خاصة جداً برفقة ولي الأمر، حرصاً على سلامة الطلاب.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
10:21 AM

أجواء ممطرة وباردة بمكة .. و"التعليم" توجّه بعدم صرف الطلاب بمفردهم

اشترطت حضور أولياء الأمور حفاظاً على سلامة الطلاب

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
3,043

شهدت أجواء مكة المكرّمة منذ ساعات الصباح الباكر تجمعاً للسحب الممطرة هطلت معها أمطارٌ خفيفة ومتوسطة على أغلب أحيائها وأجواء مائلة للبرودة.

وطالبت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، مديري المكاتب، بعدم السماح للطلاب بالخروج من المدرسة أو صرفهم في مثل الظروف المناخية إلا في حالات خاصة جداً برفقة ولي الأمر، حرصاً على سلامة الطلاب.

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