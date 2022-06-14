وتم تركيب جهاز الرصد "ساهر"، اليوم، على الطريق الواصل بين مركز عفراء والبظاظة، شمال المحافظة.

شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر"، في تركيب أول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن.

شاهد.. تركيب أول جهاز للرصد الآلي "ساهر" في بلقرن سويد الحارثي سبق 2020-06-14 شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر"، في تركيب أول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن. وتم تركيب جهاز الرصد "ساهر"، اليوم، على الطريق الواصل بين مركز عفراء والبظاظة، شمال المحافظة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 01:25 PM

شاهد.. تركيب أول جهاز للرصد الآلي "ساهر" في بلقرن على الطريق الواصل بين عفراء والبظاظة شمال المحافظة





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شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر"، في تركيب أول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن.

وتم تركيب جهاز الرصد "ساهر"، اليوم، على الطريق الواصل بين مركز عفراء والبظاظة، شمال المحافظة.