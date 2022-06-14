شاهد.. تركيب أول جهاز للرصد الآلي "ساهر" في بلقرن

شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر"، في تركيب أول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن.
وتم تركيب جهاز الرصد "ساهر"، اليوم، على الطريق الواصل بين مركز عفراء والبظاظة، شمال المحافظة.
شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر"، في تركيب أول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن.
وتم تركيب جهاز الرصد "ساهر"، اليوم، على الطريق الواصل بين مركز عفراء والبظاظة، شمال المحافظة.
نظام الرصد الآلي ساهر بلقرن
شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر"، في تركيب أول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن.
وتم تركيب جهاز الرصد "ساهر"، اليوم، على الطريق الواصل بين مركز عفراء والبظاظة، شمال المحافظة.
شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر"، في تركيب أول جهاز مخصص للرصد في محافظة بلقرن.
وتم تركيب جهاز الرصد "ساهر"، اليوم، على الطريق الواصل بين مركز عفراء والبظاظة، شمال المحافظة.