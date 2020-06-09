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"الصحة" تعلن تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 108571

قطر.. 1721 إصابة جديدة بكورونا ترفع الاجمالي لـ71879

شفاء 1634 حالة وتسجيل 5 وفيات ونقل 16 حالة للعناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و1721 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 62 والإصابات إلى 71879 حالة.

وكشفت الوزارة عن تعافي 1634 شخصاً من المرض، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 47569 حالة.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 16 حالة للعناية المركزة؛ بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حالياً إلى 236 حالة.

وقالت: ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأفادت وزارة الصحة بأن حالات الوفاة الخمس التي تم تسجيلها اليوم تعود لأشخاص يبلغون من العمر 65 و78 و80 و74 و53 عاماً.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر.. 1721 إصابة جديدة بكورونا ترفع الاجمالي لـ71879
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و1721 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 62 والإصابات إلى 71879 حالة.

وكشفت الوزارة عن تعافي 1634 شخصاً من المرض، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 47569 حالة.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 16 حالة للعناية المركزة؛ بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حالياً إلى 236 حالة.

وقالت: ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأفادت وزارة الصحة بأن حالات الوفاة الخمس التي تم تسجيلها اليوم تعود لأشخاص يبلغون من العمر 65 و78 و80 و74 و53 عاماً.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
02:59 PM

قطر.. 1721 إصابة جديدة بكورونا ترفع الاجمالي لـ71879

شفاء 1634 حالة وتسجيل 5 وفيات ونقل 16 حالة للعناية المركزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 وفيات و1721 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 62 والإصابات إلى 71879 حالة.

وكشفت الوزارة عن تعافي 1634 شخصاً من المرض، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 47569 حالة.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 16 حالة للعناية المركزة؛ بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حالياً إلى 236 حالة.

وقالت: ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأفادت وزارة الصحة بأن حالات الوفاة الخمس التي تم تسجيلها اليوم تعود لأشخاص يبلغون من العمر 65 و78 و80 و74 و53 عاماً.

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