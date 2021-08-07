النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مزادات وأسعار متفاوتة.. هنا "بريدة للتمور" وجهة التسويق لمزارعي النخيل

مهرجان يوفر مرافق وتسهيلات وبيئة رحبة جاذبة.. 45 صنفًا "جودة وأحجام"

يشكل مهرجان بريدة للتمور منصة تسويقية لمنتجات مزارعي النخيل؛ نظرًا لتمتُّع السوق بموقع استراتيجي وسط المنطقة، إلى جانب ما يضمّه من مرافق وتسهيلات توفر بيئة رحبة ومريحة، لتكون عنصر جذب للمزارعين والمستهلكين والزوار القادمين إلى المنطقة.

ويشهد السوق يوميًّا مزاداتٍ على أكثر من 45 صنفًا من التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم؛ منها السكري والخلاص والصقعي والشقراء والهشيشي والروثان والمكتومي والونانة.

وتعكس تمور بريدة تميُّزَ أهلها بزراعة النخيل واهتمامهم بها، فتتنوع الثمرة وتحمل جودة عالية، في حين تتفاوت الأسعار حسب النوع والحجم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مزادات وأسعار متفاوتة.. هنا "بريدة للتمور" وجهة التسويق لمزارعي النخيل
سبق

يشكل مهرجان بريدة للتمور منصة تسويقية لمنتجات مزارعي النخيل؛ نظرًا لتمتُّع السوق بموقع استراتيجي وسط المنطقة، إلى جانب ما يضمّه من مرافق وتسهيلات توفر بيئة رحبة ومريحة، لتكون عنصر جذب للمزارعين والمستهلكين والزوار القادمين إلى المنطقة.

ويشهد السوق يوميًّا مزاداتٍ على أكثر من 45 صنفًا من التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم؛ منها السكري والخلاص والصقعي والشقراء والهشيشي والروثان والمكتومي والونانة.

وتعكس تمور بريدة تميُّزَ أهلها بزراعة النخيل واهتمامهم بها، فتتنوع الثمرة وتحمل جودة عالية، في حين تتفاوت الأسعار حسب النوع والحجم.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:09 PM

مزادات وأسعار متفاوتة.. هنا "بريدة للتمور" وجهة التسويق لمزارعي النخيل

مهرجان يوفر مرافق وتسهيلات وبيئة رحبة جاذبة.. 45 صنفًا "جودة وأحجام"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
1
4,001

يشكل مهرجان بريدة للتمور منصة تسويقية لمنتجات مزارعي النخيل؛ نظرًا لتمتُّع السوق بموقع استراتيجي وسط المنطقة، إلى جانب ما يضمّه من مرافق وتسهيلات توفر بيئة رحبة ومريحة، لتكون عنصر جذب للمزارعين والمستهلكين والزوار القادمين إلى المنطقة.

ويشهد السوق يوميًّا مزاداتٍ على أكثر من 45 صنفًا من التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم؛ منها السكري والخلاص والصقعي والشقراء والهشيشي والروثان والمكتومي والونانة.

وتعكس تمور بريدة تميُّزَ أهلها بزراعة النخيل واهتمامهم بها، فتتنوع الثمرة وتحمل جودة عالية، في حين تتفاوت الأسعار حسب النوع والحجم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

الوقت یركض.. والعمر یفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة