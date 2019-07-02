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حرس الحدود يخلي مريضًا من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر

يبلغ من العمر 45 عامًا وتم تقديم الخدمات الطبية التي تقتضيها حالته الصحية

تمكن حرس الحدود السعودي الأحد الماضي من إخلاء بحار من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 45 عامًا من على متن منصة عائمة تحمل العلم الجيبوتي وتسمى "السلطان".

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه وفي إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، وفي إطار المهام الإنسانية للبحث والإنقاذ التي يقوم بها حرس الحدود، فقد باشرت الدوريات البحرية بلاغًا تلقاه مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC عند الساعة (2358) مساء الأحد 27 شوال 1440هـ من شركة الأمن البحري الخاصة في سريلانكا عن وجود مريض هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عامًا على متن المنصة العائمة "السلطان" وتحمل علم "جيبوتي" وطالبهم بتقديم المساعدة العاجلة لإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة وتقديم الخدمات الطبية التي تقتضيها حالته الصحية.

وأضاف المقدم القريني أنه تم على الفور تنسيق حصول قبطان المنصة على النصائح الطبية العاجلة لاسلكيًا، فيما توجهت دوريات حرس الحدود إلى موقع المنصة على بعد (92) ميل بحري شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان، وتم بفضل الله إخلاء المريض ونقله إلى المستشفى بمدينة جازان بوساطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرس الحدود يخلي مريضًا من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر
سبق

تمكن حرس الحدود السعودي الأحد الماضي من إخلاء بحار من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 45 عامًا من على متن منصة عائمة تحمل العلم الجيبوتي وتسمى "السلطان".

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه وفي إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، وفي إطار المهام الإنسانية للبحث والإنقاذ التي يقوم بها حرس الحدود، فقد باشرت الدوريات البحرية بلاغًا تلقاه مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC عند الساعة (2358) مساء الأحد 27 شوال 1440هـ من شركة الأمن البحري الخاصة في سريلانكا عن وجود مريض هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عامًا على متن المنصة العائمة "السلطان" وتحمل علم "جيبوتي" وطالبهم بتقديم المساعدة العاجلة لإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة وتقديم الخدمات الطبية التي تقتضيها حالته الصحية.

وأضاف المقدم القريني أنه تم على الفور تنسيق حصول قبطان المنصة على النصائح الطبية العاجلة لاسلكيًا، فيما توجهت دوريات حرس الحدود إلى موقع المنصة على بعد (92) ميل بحري شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان، وتم بفضل الله إخلاء المريض ونقله إلى المستشفى بمدينة جازان بوساطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:58 PM

حرس الحدود يخلي مريضًا من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر

يبلغ من العمر 45 عامًا وتم تقديم الخدمات الطبية التي تقتضيها حالته الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكن حرس الحدود السعودي الأحد الماضي من إخلاء بحار من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 45 عامًا من على متن منصة عائمة تحمل العلم الجيبوتي وتسمى "السلطان".

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه وفي إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، وفي إطار المهام الإنسانية للبحث والإنقاذ التي يقوم بها حرس الحدود، فقد باشرت الدوريات البحرية بلاغًا تلقاه مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC عند الساعة (2358) مساء الأحد 27 شوال 1440هـ من شركة الأمن البحري الخاصة في سريلانكا عن وجود مريض هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عامًا على متن المنصة العائمة "السلطان" وتحمل علم "جيبوتي" وطالبهم بتقديم المساعدة العاجلة لإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة وتقديم الخدمات الطبية التي تقتضيها حالته الصحية.

وأضاف المقدم القريني أنه تم على الفور تنسيق حصول قبطان المنصة على النصائح الطبية العاجلة لاسلكيًا، فيما توجهت دوريات حرس الحدود إلى موقع المنصة على بعد (92) ميل بحري شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان، وتم بفضل الله إخلاء المريض ونقله إلى المستشفى بمدينة جازان بوساطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود.

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