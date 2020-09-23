اجتماع عربي أوروبي لبحث دعم عملية السلام في الشرق الأوسط

يضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا و"الاتحاد"

يُعقد في عَمّان، غداً، اجتماع يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي؛ لبحث سبل دعم عملية السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع سيناقش سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط في اتجاه التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وفقاً لـ "فرانس 24".

وأضافت أنه الاجتماع الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ في شهر فبراير 2020، والثاني في يوليو الماضي عبر آلية الاتصال المرئي.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2014، وقد رفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأمريكية لاستئنافها واتهموها بالانحياز لـ"إسرائيل"، خصوصاً بعد اعتبار الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للدولة العبرية.

ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية على أساس حدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، كما يطالبون بعودة نحو 760 ألف فلسطيني هاجروا أو نزحوا من ديارهم منذ حرب عام 1948، التي مهدت لقيام "إسرائيل".