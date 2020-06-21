نقابة الأطباء المصرية تنعي 6 من أعضائها توفوا بفيروس كورونا

من مختلف الاختصاصات الطبية وبعضهم يدرس في كليات الطب

نعت نقابة الأطباء المصرية، ستة أطباء من أعضائها، توفوا جراء إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ذكرت النقابة أن الأطباء الراحلين، من مختلف الاختصاصات الطبية، وبعضهم كان يدرس في كليات الطب المصرية.

وفق "روسيا اليوم" في وقت سابق، قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر: إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد، والتي تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ430 إصابة، فيما بلغ عدد الأطباء المتوفين بسبب المرض 78 طبيباً. وأشار إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.



وأوضح "الزيات" أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والمتوفين بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر المتوفين، حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.