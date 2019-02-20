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ضحايا كورونا في 3 دول.. 851 وفاة جديدة بالبرازيل و62 حالة بمصر و51 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البرازيل 108725 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت حتى الآن 28 مليونًا و167587 إصابة و643880 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 62 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و23694 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 104.829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و51 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 1.962.837، و7.405 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد البرازيل مصر

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 851 وفاة جديدة بالبرازيل و62 حالة بمصر و51 بكوريا الجنوبية
سبق

سجلت البرازيل 108725 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت حتى الآن 28 مليونًا و167587 إصابة و643880 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 62 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و23694 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 104.829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و51 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 1.962.837، و7.405 حالات وفاة.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
08:20 AM

ضحايا كورونا في 3 دول.. 851 وفاة جديدة بالبرازيل و62 حالة بمصر و51 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل 108725 إصابة و851 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت حتى الآن 28 مليونًا و167587 إصابة و643880 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 62 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 467448 من ضمنهم 398761 حالة تم شفاؤها، و23694 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية 104.829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و51 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 1.962.837، و7.405 حالات وفاة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,156
142 مليون ..

142 مليون ..

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15,572
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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