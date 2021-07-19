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شاهد.. اكتمال توافد #ضيوف_الرحمن إلى مسجد نمرة بمشعر #عرفات

مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية

‬ اكتمل توافد #ضيوف_الرحمن إلى مسجد نمرة بمشعر #عرفات؛ تمهيدًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا والاستماع لخطبة عرفة.

وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام قد بدأت مع إشراقة صباح هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفّرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

واتسمت الحركة المرورية لعملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات، بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام -بمشيئة الله تعالى- اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم).

ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.

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شاهد.. اكتمال توافد #ضيوف_الرحمن إلى مسجد نمرة بمشعر #عرفات
سبق

‬ اكتمل توافد #ضيوف_الرحمن إلى مسجد نمرة بمشعر #عرفات؛ تمهيدًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا والاستماع لخطبة عرفة.

وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام قد بدأت مع إشراقة صباح هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفّرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

واتسمت الحركة المرورية لعملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات، بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام -بمشيئة الله تعالى- اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم).

ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:28 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:32 PM

شاهد.. اكتمال توافد #ضيوف_الرحمن إلى مسجد نمرة بمشعر #عرفات

مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬ اكتمل توافد #ضيوف_الرحمن إلى مسجد نمرة بمشعر #عرفات؛ تمهيدًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا والاستماع لخطبة عرفة.

وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام قد بدأت مع إشراقة صباح هذا اليوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر، متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفّرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

واتسمت الحركة المرورية لعملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات، بالانسيابية خلال تصعيد الحجيج.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام -بمشيئة الله تعالى- اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل: (خذوا عني مناسككم).

ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة؛ لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصلى بها الفجر.

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