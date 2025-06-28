النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. المركز الإعلامي بقمة العشرين في أوساكا

تعقد يومي الجمعة والسبت ويرأس وفد السعودية ولي العهد

اتسم المركز الإعلامي والمرافق المساندة المعدة لقمة العشرين في أوساكا باليابان؛ بالبساطة وتوفُّر مساحات وتجهيزات تساعد على أداء الأعمال الخاصة بالإعلاميين والصحفيين لتغطية القمة التي يشارك فيها 37 زعيمًا ومسؤولًا، بينهم قادة "مجموعة العشرين"؛ حيث يرأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظه الله.

وانطلقت قمة العشرين اليوم في مدينة أوساكا، وهي المدينة التي ازدهرت كمركز تجاري واقتصادي لليابان عبر أكثر من 4 قرون، ومن المقرر أنه ستجرى مناقشات عن مواضيع مختلفة، تشمل التجارة الحرة وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. المركز الإعلامي بقمة العشرين في أوساكا
سبق

اتسم المركز الإعلامي والمرافق المساندة المعدة لقمة العشرين في أوساكا باليابان؛ بالبساطة وتوفُّر مساحات وتجهيزات تساعد على أداء الأعمال الخاصة بالإعلاميين والصحفيين لتغطية القمة التي يشارك فيها 37 زعيمًا ومسؤولًا، بينهم قادة "مجموعة العشرين"؛ حيث يرأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظه الله.

وانطلقت قمة العشرين اليوم في مدينة أوساكا، وهي المدينة التي ازدهرت كمركز تجاري واقتصادي لليابان عبر أكثر من 4 قرون، ومن المقرر أنه ستجرى مناقشات عن مواضيع مختلفة، تشمل التجارة الحرة وغيرها.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
10:09 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:32 AM

شاهد.. المركز الإعلامي بقمة العشرين في أوساكا

تعقد يومي الجمعة والسبت ويرأس وفد السعودية ولي العهد

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
770

اتسم المركز الإعلامي والمرافق المساندة المعدة لقمة العشرين في أوساكا باليابان؛ بالبساطة وتوفُّر مساحات وتجهيزات تساعد على أداء الأعمال الخاصة بالإعلاميين والصحفيين لتغطية القمة التي يشارك فيها 37 زعيمًا ومسؤولًا، بينهم قادة "مجموعة العشرين"؛ حيث يرأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظه الله.

وانطلقت قمة العشرين اليوم في مدينة أوساكا، وهي المدينة التي ازدهرت كمركز تجاري واقتصادي لليابان عبر أكثر من 4 قرون، ومن المقرر أنه ستجرى مناقشات عن مواضيع مختلفة، تشمل التجارة الحرة وغيرها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,334
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,185
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,694
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,073

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة