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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المستشار الخاص لأمير المنطقة

في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج

أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله- في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

وقدّم العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المستشار الخاص لأمير المنطقة
سبق

أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله- في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

وقدّم العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
06:36 PM

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المستشار الخاص لأمير المنطقة

في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدّى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن بن عبدالعزيز صلاة الميت، اليوم، على المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله- في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

وقدّم العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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