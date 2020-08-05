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بعد تدمير الصومعة الرئيسة.. احتياطيات القمح بلبنان تكفي لأقل من شهر

"حطيط" بين أنها لم تكن تحتوي على أكثر من 15 ألف طن

كشف وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم (الأربعاء)، أن احتياطيات القمح لدى لبنان تكفي لأقل من شهر، بعد تدمير الصومعة الرئيسة للحبوب في انفجار ميناء بيروت أمس، مشيراً إلى سفن تحمل إمدادات قادمة في الطريق.

ونقلت "رويترز" عن "نعمة"، أن بلاده بحاجة إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل؛ لضمان أمنها الغذائي، وأنها تبحث عن مساحات أخرى للتخزين.

من ناحيته، بين أحمد تامر مدير ميناء طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، أن صومعة بيروت كانت تكفي لتخزين 120 ألف طن من الحبوب.

وأضاف أن الميناء الموجود في طرابلس ليس مجهزا بمنشآت لتخزين الحبوب لكن من الممكن نقل القمح إلى مستودعات تبعد كيلومترين تقريباً.

من جانبه، ذكر نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن صومعة بيروت لم تكن تحتوي على أكثر من 15 ألف طن من القمح عندما وقع الانفجار؛ لأن بعض المطاحن أفرغت الشحنات مباشرة بسبب تأخر فتح خطابات الاعتماد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تدمير الصومعة الرئيسة.. احتياطيات القمح بلبنان تكفي لأقل من شهر
سبق

كشف وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم (الأربعاء)، أن احتياطيات القمح لدى لبنان تكفي لأقل من شهر، بعد تدمير الصومعة الرئيسة للحبوب في انفجار ميناء بيروت أمس، مشيراً إلى سفن تحمل إمدادات قادمة في الطريق.

ونقلت "رويترز" عن "نعمة"، أن بلاده بحاجة إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل؛ لضمان أمنها الغذائي، وأنها تبحث عن مساحات أخرى للتخزين.

من ناحيته، بين أحمد تامر مدير ميناء طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، أن صومعة بيروت كانت تكفي لتخزين 120 ألف طن من الحبوب.

وأضاف أن الميناء الموجود في طرابلس ليس مجهزا بمنشآت لتخزين الحبوب لكن من الممكن نقل القمح إلى مستودعات تبعد كيلومترين تقريباً.

من جانبه، ذكر نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن صومعة بيروت لم تكن تحتوي على أكثر من 15 ألف طن من القمح عندما وقع الانفجار؛ لأن بعض المطاحن أفرغت الشحنات مباشرة بسبب تأخر فتح خطابات الاعتماد.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
08:19 PM

بعد تدمير الصومعة الرئيسة.. احتياطيات القمح بلبنان تكفي لأقل من شهر

"حطيط" بين أنها لم تكن تحتوي على أكثر من 15 ألف طن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم (الأربعاء)، أن احتياطيات القمح لدى لبنان تكفي لأقل من شهر، بعد تدمير الصومعة الرئيسة للحبوب في انفجار ميناء بيروت أمس، مشيراً إلى سفن تحمل إمدادات قادمة في الطريق.

ونقلت "رويترز" عن "نعمة"، أن بلاده بحاجة إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل؛ لضمان أمنها الغذائي، وأنها تبحث عن مساحات أخرى للتخزين.

من ناحيته، بين أحمد تامر مدير ميناء طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، أن صومعة بيروت كانت تكفي لتخزين 120 ألف طن من الحبوب.

وأضاف أن الميناء الموجود في طرابلس ليس مجهزا بمنشآت لتخزين الحبوب لكن من الممكن نقل القمح إلى مستودعات تبعد كيلومترين تقريباً.

من جانبه، ذكر نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط لصحيفة الأخبار اللبنانية، أن صومعة بيروت لم تكن تحتوي على أكثر من 15 ألف طن من القمح عندما وقع الانفجار؛ لأن بعض المطاحن أفرغت الشحنات مباشرة بسبب تأخر فتح خطابات الاعتماد.

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