السديس يشيد بتفوق المملكة وحصولها على المرتبة الأولى في مؤشرات الأداء البيئي

قال: تبذل جهوداً كبيرة في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتفوق المملكة العربية السعودية وحصولها على المرتبة الأولى في مؤشرات الأداء البيئي والحفاظ على البيئة الطبيعية.

وأكّد أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تبذل جهوداً كبيرة في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.. داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا المباركة، وأن يديم عليها مزيداً من التقدم والازدهار في التطوير والحفاظ على البيئة العامة ورعايتها وحفظ مقوماتها وعناصرها التي تساعد الإنسان على عيش حياة كريمة مستقرة.