النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في معركة العلم والتقنية.. واشنطن: لا محركات أمريكية لطائرة الصين الجديدة

مشروع طائرة الركاب "كوماك سي919" الصينية

يلعب العلم والتقدم التقني دورًا أساسيًّا في الحرب التجارية بين العملاقين، أمريكا والصين؛ فقد ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية تبحث منع شركة "جنرال إلكتريك" من مواصلة تقديم محركات لطائرة ركاب صينية جديدة؛ مما يُثير غموضًا بشأن محاولات بكين دخول سوق الطيران المدني، حسب وكالة "رويترز".

وساندت الولايات المتحدة لسنواتٍ عملَ شركات أمريكية مع قطاع الطيران المدني الصيني.

وأصدرت الحكومة الأمريكية تراخيص تسمح لتلك الشركات ببيع محركات وأنظمة تحكم في الرحلات الجوية ومكونات أخرى؛ في إطار مشروع في الصين لصنع أول طائرة تجارية كبيرة (كوماك سي919). وخضعت الطائرة بالفعل لاختبارات طيران ومن المتوقع أن تدخل الخدمة العام المقبل. وكوماك هي اختصار للأحرف الأولى من شركة الطائرات التجارية الصينية.

لكن مصادر مطلعة قالت إن إدارة ترامب تبحث إن كانت سترفض أحدث طلب من جنرال إلكتريك لإصدار تصريح لتزويد سي919 بالمحركات الجديدة على الرغم من حصول الشركة على تلك التراخيص منذ 2014 وأحدثها في مارس 2019.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها الصادر يوم السبت أيضًا اقتراح وقف بيع المحركات للصين.

أمريكا والصين شركة جنرال إلكتريك طائرة ركاب صينية سوق الطيران المدني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في معركة العلم والتقنية.. واشنطن: لا محركات أمريكية لطائرة الصين الجديدة
سبق

يلعب العلم والتقدم التقني دورًا أساسيًّا في الحرب التجارية بين العملاقين، أمريكا والصين؛ فقد ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية تبحث منع شركة "جنرال إلكتريك" من مواصلة تقديم محركات لطائرة ركاب صينية جديدة؛ مما يُثير غموضًا بشأن محاولات بكين دخول سوق الطيران المدني، حسب وكالة "رويترز".

وساندت الولايات المتحدة لسنواتٍ عملَ شركات أمريكية مع قطاع الطيران المدني الصيني.

وأصدرت الحكومة الأمريكية تراخيص تسمح لتلك الشركات ببيع محركات وأنظمة تحكم في الرحلات الجوية ومكونات أخرى؛ في إطار مشروع في الصين لصنع أول طائرة تجارية كبيرة (كوماك سي919). وخضعت الطائرة بالفعل لاختبارات طيران ومن المتوقع أن تدخل الخدمة العام المقبل. وكوماك هي اختصار للأحرف الأولى من شركة الطائرات التجارية الصينية.

لكن مصادر مطلعة قالت إن إدارة ترامب تبحث إن كانت سترفض أحدث طلب من جنرال إلكتريك لإصدار تصريح لتزويد سي919 بالمحركات الجديدة على الرغم من حصول الشركة على تلك التراخيص منذ 2014 وأحدثها في مارس 2019.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها الصادر يوم السبت أيضًا اقتراح وقف بيع المحركات للصين.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:26 AM

في معركة العلم والتقنية.. واشنطن: لا محركات أمريكية لطائرة الصين الجديدة

مشروع طائرة الركاب "كوماك سي919" الصينية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,858

يلعب العلم والتقدم التقني دورًا أساسيًّا في الحرب التجارية بين العملاقين، أمريكا والصين؛ فقد ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية تبحث منع شركة "جنرال إلكتريك" من مواصلة تقديم محركات لطائرة ركاب صينية جديدة؛ مما يُثير غموضًا بشأن محاولات بكين دخول سوق الطيران المدني، حسب وكالة "رويترز".

وساندت الولايات المتحدة لسنواتٍ عملَ شركات أمريكية مع قطاع الطيران المدني الصيني.

وأصدرت الحكومة الأمريكية تراخيص تسمح لتلك الشركات ببيع محركات وأنظمة تحكم في الرحلات الجوية ومكونات أخرى؛ في إطار مشروع في الصين لصنع أول طائرة تجارية كبيرة (كوماك سي919). وخضعت الطائرة بالفعل لاختبارات طيران ومن المتوقع أن تدخل الخدمة العام المقبل. وكوماك هي اختصار للأحرف الأولى من شركة الطائرات التجارية الصينية.

لكن مصادر مطلعة قالت إن إدارة ترامب تبحث إن كانت سترفض أحدث طلب من جنرال إلكتريك لإصدار تصريح لتزويد سي919 بالمحركات الجديدة على الرغم من حصول الشركة على تلك التراخيص منذ 2014 وأحدثها في مارس 2019.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها الصادر يوم السبت أيضًا اقتراح وقف بيع المحركات للصين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,299
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,709

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة