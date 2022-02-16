في معركة العلم والتقنية.. واشنطن: لا محركات أمريكية لطائرة الصين الجديدة

مشروع طائرة الركاب "كوماك سي919" الصينية

يلعب العلم والتقدم التقني دورًا أساسيًّا في الحرب التجارية بين العملاقين، أمريكا والصين؛ فقد ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية تبحث منع شركة "جنرال إلكتريك" من مواصلة تقديم محركات لطائرة ركاب صينية جديدة؛ مما يُثير غموضًا بشأن محاولات بكين دخول سوق الطيران المدني، حسب وكالة "رويترز".

وساندت الولايات المتحدة لسنواتٍ عملَ شركات أمريكية مع قطاع الطيران المدني الصيني.

وأصدرت الحكومة الأمريكية تراخيص تسمح لتلك الشركات ببيع محركات وأنظمة تحكم في الرحلات الجوية ومكونات أخرى؛ في إطار مشروع في الصين لصنع أول طائرة تجارية كبيرة (كوماك سي919). وخضعت الطائرة بالفعل لاختبارات طيران ومن المتوقع أن تدخل الخدمة العام المقبل. وكوماك هي اختصار للأحرف الأولى من شركة الطائرات التجارية الصينية.

لكن مصادر مطلعة قالت إن إدارة ترامب تبحث إن كانت سترفض أحدث طلب من جنرال إلكتريك لإصدار تصريح لتزويد سي919 بالمحركات الجديدة على الرغم من حصول الشركة على تلك التراخيص منذ 2014 وأحدثها في مارس 2019.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في عددها الصادر يوم السبت أيضًا اقتراح وقف بيع المحركات للصين.