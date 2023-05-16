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مداهمة منزل شعبي ومصادرة 5 أطنان خضار وفواكه أغلبها فاسد في جدة

بعد رصده من قبل مراقبين وقبل التوزيع على الباعة الجائلين

داهمت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، منزلاً شعبياً مهجوراً بحي بني مالك، يحتوي على خضار وفواكه، وذلك بعد رصدها من قبل مراقبين، حيث يستخدم من قبل عمالة يمنية، وتمت مصادرة 5 أطنان خضراوات وفواكه أغلبها فاسد، فيما تم إتلاف وتسليم الصالح المتبقي للجمعيات الخيرية حسب المتبع.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق تمكنت من مداهمة الموقع بعد رصده وضبط الكميات قبل توزيعها للباعة الجائلين.

وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وسلامة وصحة السكان ومنع تفشي فيروس كورونا.

جدة أمانة جدة بلدية الشرفية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مداهمة منزل شعبي ومصادرة 5 أطنان خضار وفواكه أغلبها فاسد في جدة
سبق

داهمت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، منزلاً شعبياً مهجوراً بحي بني مالك، يحتوي على خضار وفواكه، وذلك بعد رصدها من قبل مراقبين، حيث يستخدم من قبل عمالة يمنية، وتمت مصادرة 5 أطنان خضراوات وفواكه أغلبها فاسد، فيما تم إتلاف وتسليم الصالح المتبقي للجمعيات الخيرية حسب المتبع.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق تمكنت من مداهمة الموقع بعد رصده وضبط الكميات قبل توزيعها للباعة الجائلين.

وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وسلامة وصحة السكان ومنع تفشي فيروس كورونا.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
12:12 AM

مداهمة منزل شعبي ومصادرة 5 أطنان خضار وفواكه أغلبها فاسد في جدة

بعد رصده من قبل مراقبين وقبل التوزيع على الباعة الجائلين

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,502

داهمت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة، اليوم، منزلاً شعبياً مهجوراً بحي بني مالك، يحتوي على خضار وفواكه، وذلك بعد رصدها من قبل مراقبين، حيث يستخدم من قبل عمالة يمنية، وتمت مصادرة 5 أطنان خضراوات وفواكه أغلبها فاسد، فيما تم إتلاف وتسليم الصالح المتبقي للجمعيات الخيرية حسب المتبع.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق تمكنت من مداهمة الموقع بعد رصده وضبط الكميات قبل توزيعها للباعة الجائلين.

وأكد أن أمانة محافظة جدة حريصة على أمن وسلامة وصحة السكان ومنع تفشي فيروس كورونا.

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