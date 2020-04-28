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الأشد تضرراً في العالم.. عدد مصابي كورونا في أمريكا يقترب من المليون

شهدت ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات بين كل الدول

اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء الإثنين، من عتبة المليون شخص، في حين سجلت البلاد 1303 وفيات خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة لغاية اليوم أرواح 56 ألفاً و144 شخصاً من أصل 987 ألفاً و22 مصاباً، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 111 ألفاً و109 مصابين.

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم"، فإن الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الماضي، هي الدولة الأشد تضرراً في العالم من جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إن ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات وقعت على أراضيها.

وقال الرئيس دونالد ترامب؛ خلال مؤتمر صحفي في حديقة الورود في البيت الأبيض، مساء الإثنين: "لن ننسى أبداً أولئك الذين تمت التضحية بهم بسبب نقص في الكفاءة أو أمر آخر ربما".

ولم يستبعد ترامب؛ في مؤتمره الصحافي، احتمال أن يطالب الصين بأن تدفع للولايات المتحدة مليارات الدولارات تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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الأشد تضرراً في العالم.. عدد مصابي كورونا في أمريكا يقترب من المليون
سبق

اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء الإثنين، من عتبة المليون شخص، في حين سجلت البلاد 1303 وفيات خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة لغاية اليوم أرواح 56 ألفاً و144 شخصاً من أصل 987 ألفاً و22 مصاباً، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 111 ألفاً و109 مصابين.

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم"، فإن الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الماضي، هي الدولة الأشد تضرراً في العالم من جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إن ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات وقعت على أراضيها.

وقال الرئيس دونالد ترامب؛ خلال مؤتمر صحفي في حديقة الورود في البيت الأبيض، مساء الإثنين: "لن ننسى أبداً أولئك الذين تمت التضحية بهم بسبب نقص في الكفاءة أو أمر آخر ربما".

ولم يستبعد ترامب؛ في مؤتمره الصحافي، احتمال أن يطالب الصين بأن تدفع للولايات المتحدة مليارات الدولارات تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:33 AM

الأشد تضرراً في العالم.. عدد مصابي كورونا في أمريكا يقترب من المليون

شهدت ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات بين كل الدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء الإثنين، من عتبة المليون شخص، في حين سجلت البلاد 1303 وفيات خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة لغاية اليوم أرواح 56 ألفاً و144 شخصاً من أصل 987 ألفاً و22 مصاباً، في حين بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 111 ألفاً و109 مصابين.

وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم"، فإن الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الماضي، هي الدولة الأشد تضرراً في العالم من جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إن ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات وقعت على أراضيها.

وقال الرئيس دونالد ترامب؛ خلال مؤتمر صحفي في حديقة الورود في البيت الأبيض، مساء الإثنين: "لن ننسى أبداً أولئك الذين تمت التضحية بهم بسبب نقص في الكفاءة أو أمر آخر ربما".

ولم يستبعد ترامب؛ في مؤتمره الصحافي، احتمال أن يطالب الصين بأن تدفع للولايات المتحدة مليارات الدولارات تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط الصين أواخر العام الماضي.

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