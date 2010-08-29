النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية وسط الدمام ترفع أكثر من 9600 متر مكعب من أنقاض ومخلفات بناء

خلال حملاتها المستمرّة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي

رفعت بلدية وسط الدمام خلال حملاتها المستمرّة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي، أكثر من 9600 متر مكعب من الأنقاض، ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية، وإزالة 23 لوحة مخالفة، ومعالجة وإعادة طلاء 1008 حاويات للنظافة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية كثّفت أعمال الإصحاح البيئي، بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة التشوّهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية وإزالة المظلّات العشوائية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، والعمل على تعقيم وتطهير حاويات النظافة والحدائق العامة والمتنزهات ومتابعة الباعة الجائلين ورفع البسطات المخالفة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية فايز الفيفي، أنه تم خلال العام الماضي تعقيم وتطهير 375 موقعًا ومتنزهًا داخل نطاق البلدية، ورفع أكثر من 5000 بسطة مخالفة من البضائع المتنوعة والفواكه والخضراوات، مؤكدًا استمرارية الرقابة العامة في الأسواق والطرقات العامة.

بلدية وسط الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية وسط الدمام ترفع أكثر من 9600 متر مكعب من أنقاض ومخلفات بناء
سبق

رفعت بلدية وسط الدمام خلال حملاتها المستمرّة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي، أكثر من 9600 متر مكعب من الأنقاض، ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية، وإزالة 23 لوحة مخالفة، ومعالجة وإعادة طلاء 1008 حاويات للنظافة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية كثّفت أعمال الإصحاح البيئي، بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة التشوّهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية وإزالة المظلّات العشوائية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، والعمل على تعقيم وتطهير حاويات النظافة والحدائق العامة والمتنزهات ومتابعة الباعة الجائلين ورفع البسطات المخالفة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية فايز الفيفي، أنه تم خلال العام الماضي تعقيم وتطهير 375 موقعًا ومتنزهًا داخل نطاق البلدية، ورفع أكثر من 5000 بسطة مخالفة من البضائع المتنوعة والفواكه والخضراوات، مؤكدًا استمرارية الرقابة العامة في الأسواق والطرقات العامة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
11:30 AM

بلدية وسط الدمام ترفع أكثر من 9600 متر مكعب من أنقاض ومخلفات بناء

خلال حملاتها المستمرّة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
212

رفعت بلدية وسط الدمام خلال حملاتها المستمرّة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي، أكثر من 9600 متر مكعب من الأنقاض، ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية، وإزالة 23 لوحة مخالفة، ومعالجة وإعادة طلاء 1008 حاويات للنظافة.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية كثّفت أعمال الإصحاح البيئي، بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة التشوّهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية وإزالة المظلّات العشوائية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، والعمل على تعقيم وتطهير حاويات النظافة والحدائق العامة والمتنزهات ومتابعة الباعة الجائلين ورفع البسطات المخالفة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية فايز الفيفي، أنه تم خلال العام الماضي تعقيم وتطهير 375 موقعًا ومتنزهًا داخل نطاق البلدية، ورفع أكثر من 5000 بسطة مخالفة من البضائع المتنوعة والفواكه والخضراوات، مؤكدًا استمرارية الرقابة العامة في الأسواق والطرقات العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,272
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,546
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,026

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة