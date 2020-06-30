النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر تحت 20 عاماً يتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب

حرم حامل اللقب من مواصلة المشوار في البطولة

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، بعد أن تغلب على نظيره السنغالي حامل لقب النسخة الماضية (3-2)، بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، في اللقاء الذي أقيم، على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم المنتخب السعودي أولاً عن طريق اللاعب عبدالله رديف 42، وأدرك المنتخب السنغالي التعديل عن طريق سليمان فاي عند الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وسيلاقي المنتخب السعودي في دور نصف نهائي منتخب البلد المضيف "مصر" يوم السبت القادم الموافق 3 من يوليو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر تحت 20 عاماً يتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب
سبق

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، بعد أن تغلب على نظيره السنغالي حامل لقب النسخة الماضية (3-2)، بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، في اللقاء الذي أقيم، على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم المنتخب السعودي أولاً عن طريق اللاعب عبدالله رديف 42، وأدرك المنتخب السنغالي التعديل عن طريق سليمان فاي عند الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وسيلاقي المنتخب السعودي في دور نصف نهائي منتخب البلد المضيف "مصر" يوم السبت القادم الموافق 3 من يوليو.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
08:48 PM

الأخضر تحت 20 عاماً يتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب

حرم حامل اللقب من مواصلة المشوار في البطولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
554

تأهل المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، بعد أن تغلب على نظيره السنغالي حامل لقب النسخة الماضية (3-2)، بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، في اللقاء الذي أقيم، على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم المنتخب السعودي أولاً عن طريق اللاعب عبدالله رديف 42، وأدرك المنتخب السنغالي التعديل عن طريق سليمان فاي عند الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وسيلاقي المنتخب السعودي في دور نصف نهائي منتخب البلد المضيف "مصر" يوم السبت القادم الموافق 3 من يوليو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,885
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,543
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,097

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة