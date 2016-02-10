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تطوير مطار الباحة.. مليون مسافر سنوياً بمساحة 23 ألف متر مربع

استكمال التنفيذ خلال 42 شهراً ليستوعب طائرات دولية

استقبل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود اليوم رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، الذي وقّع عقد تطوير مطار الباحة بمساحة 23 ألف متر مربع والذي يستهدف مليون مسافر بواقع 7 رحلات لكل ساعة.

وأكد أمير المنطقة أنه تم توقيع عقد المطار الجديد، والذي سيكون نقلة نوعية حيث مساحته قرابة 6 أضعاف المطار الحالي، وسيكون الاستيعاب أكبر لطائرات كبيرة وسيستوعب طائرات دولية.

من جهته، بيّن رئيس هيئة الطيران المدني عبد الهادي المنصوري أن هذا العقد سيزيد من طاقة المطار الاستيعابية لأكثر من مليون مسافر مع آلية استيعاب أعداد رحلات أكثر من 7 رحلات في الساعة الواحدة وسنعمل مع شركائنا في الناقلات الوطنية والإقليمية لزيادة حركة التنقل من وإلى مطار الملك سعود في الباحة وبمتابعة الأمير الذي وجّه الجهات للتعاون لنعمل تحت سقف واحد لإنهاء المشروع.

وأضاف "المنصوري" أن المطار من النموذج الموحد الذي عملت عليه الهيئة العامة للطيران المدني ومساحته تقريباً 23 ألف متر مربع وبرغم أن نسبة النمو 440 ألف مسافر سنوياً، إلا أن ما نشاهده من حركة وتطور ونمو وبتوجيهات امير المنطقة وجهنا بالضعف، حيث استهدف مليون مسافر سنوياً ونطمح أن يكون دولياً.

وحول تحسين المطار الحالي لحين الانتهاء من المشروع أوضح "المنصوري" أن عجلة التنمية مستمرة وهناك عمليات تحسين للمطار الحالي وجّه بها امير المنطقة، وهناك رحلات ستستهدف مناطق غير الرياض والدمام وجدة بإذن الله.

بدوره، أوضح مقاول مشروع تطوير المطار المهندس طارق الفوزان أن العقد الجديد سيمكّن المطار من خدمة المنطقة والمناطق المجاورة، والذي سيتم استلام الموقع خلال شهرين واستكمال التنفيذ خلال 3 سنوات ونصف أو أقل.

مطار الباحة أمير الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تطوير مطار الباحة.. مليون مسافر سنوياً بمساحة 23 ألف متر مربع
سبق

استقبل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود اليوم رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، الذي وقّع عقد تطوير مطار الباحة بمساحة 23 ألف متر مربع والذي يستهدف مليون مسافر بواقع 7 رحلات لكل ساعة.

وأكد أمير المنطقة أنه تم توقيع عقد المطار الجديد، والذي سيكون نقلة نوعية حيث مساحته قرابة 6 أضعاف المطار الحالي، وسيكون الاستيعاب أكبر لطائرات كبيرة وسيستوعب طائرات دولية.

من جهته، بيّن رئيس هيئة الطيران المدني عبد الهادي المنصوري أن هذا العقد سيزيد من طاقة المطار الاستيعابية لأكثر من مليون مسافر مع آلية استيعاب أعداد رحلات أكثر من 7 رحلات في الساعة الواحدة وسنعمل مع شركائنا في الناقلات الوطنية والإقليمية لزيادة حركة التنقل من وإلى مطار الملك سعود في الباحة وبمتابعة الأمير الذي وجّه الجهات للتعاون لنعمل تحت سقف واحد لإنهاء المشروع.

وأضاف "المنصوري" أن المطار من النموذج الموحد الذي عملت عليه الهيئة العامة للطيران المدني ومساحته تقريباً 23 ألف متر مربع وبرغم أن نسبة النمو 440 ألف مسافر سنوياً، إلا أن ما نشاهده من حركة وتطور ونمو وبتوجيهات امير المنطقة وجهنا بالضعف، حيث استهدف مليون مسافر سنوياً ونطمح أن يكون دولياً.

وحول تحسين المطار الحالي لحين الانتهاء من المشروع أوضح "المنصوري" أن عجلة التنمية مستمرة وهناك عمليات تحسين للمطار الحالي وجّه بها امير المنطقة، وهناك رحلات ستستهدف مناطق غير الرياض والدمام وجدة بإذن الله.

بدوره، أوضح مقاول مشروع تطوير المطار المهندس طارق الفوزان أن العقد الجديد سيمكّن المطار من خدمة المنطقة والمناطق المجاورة، والذي سيتم استلام الموقع خلال شهرين واستكمال التنفيذ خلال 3 سنوات ونصف أو أقل.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
06:08 PM

تطوير مطار الباحة.. مليون مسافر سنوياً بمساحة 23 ألف متر مربع

استكمال التنفيذ خلال 42 شهراً ليستوعب طائرات دولية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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استقبل أمير الباحة الأمير حسام بن سعود اليوم رئيس هيئة الطيران المدني عبدالهادي المنصوري، الذي وقّع عقد تطوير مطار الباحة بمساحة 23 ألف متر مربع والذي يستهدف مليون مسافر بواقع 7 رحلات لكل ساعة.

وأكد أمير المنطقة أنه تم توقيع عقد المطار الجديد، والذي سيكون نقلة نوعية حيث مساحته قرابة 6 أضعاف المطار الحالي، وسيكون الاستيعاب أكبر لطائرات كبيرة وسيستوعب طائرات دولية.

من جهته، بيّن رئيس هيئة الطيران المدني عبد الهادي المنصوري أن هذا العقد سيزيد من طاقة المطار الاستيعابية لأكثر من مليون مسافر مع آلية استيعاب أعداد رحلات أكثر من 7 رحلات في الساعة الواحدة وسنعمل مع شركائنا في الناقلات الوطنية والإقليمية لزيادة حركة التنقل من وإلى مطار الملك سعود في الباحة وبمتابعة الأمير الذي وجّه الجهات للتعاون لنعمل تحت سقف واحد لإنهاء المشروع.

وأضاف "المنصوري" أن المطار من النموذج الموحد الذي عملت عليه الهيئة العامة للطيران المدني ومساحته تقريباً 23 ألف متر مربع وبرغم أن نسبة النمو 440 ألف مسافر سنوياً، إلا أن ما نشاهده من حركة وتطور ونمو وبتوجيهات امير المنطقة وجهنا بالضعف، حيث استهدف مليون مسافر سنوياً ونطمح أن يكون دولياً.

وحول تحسين المطار الحالي لحين الانتهاء من المشروع أوضح "المنصوري" أن عجلة التنمية مستمرة وهناك عمليات تحسين للمطار الحالي وجّه بها امير المنطقة، وهناك رحلات ستستهدف مناطق غير الرياض والدمام وجدة بإذن الله.

بدوره، أوضح مقاول مشروع تطوير المطار المهندس طارق الفوزان أن العقد الجديد سيمكّن المطار من خدمة المنطقة والمناطق المجاورة، والذي سيتم استلام الموقع خلال شهرين واستكمال التنفيذ خلال 3 سنوات ونصف أو أقل.

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