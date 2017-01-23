النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الترفيه تنظّم ثلاث فعاليات رياضية.. اعتزال ياسر أحدها

أعلن تركي آل الشيخ رئيسُ الهيئة العامة للترفيه، عن فعاليات رياضية ستقام في المملكة؛ وذلك على هامش حفل تدشين الهوية الجديدة للهيئة، وإطلاق المنصة الخاصة بالفعاليات "عيشها".

وقال "آل الشيخ" مخاطباً ياسر القحطاني قائد فريق الهلال المعتزل، والذي كان من بين الحضور: "أنا وعدتك عندما كنت في هيئة الرياضة بحفل اعتزال، وهذا جزء من الترفيه، سأستأذن من الأمير عبدالعزيز الفيصل، وإن شاء الله سنسعى لجلب فريق عالمي لنجم من نجوم المملكة في أحد الأيام".

كما أشار "آل الشيخ" إلى أنهم في طور المفاوضات مع المسؤولين في دوري NBA "دوري السلة الأمريكي"؛ بحيث تقام واحدة من مباريات الدوري القوية في المملكة.

وعن ثالث الفعاليات الرياضية قال "آل الشيخ": "قريباً سنقيم مباراة استعراضية بين نجوم العالم بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، والإنجليزي ديفيد بيكهام؛ بحيث يكون كل واحد منهما قائداً في فريق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
هيئة الترفيه تنظّم ثلاث فعاليات رياضية.. اعتزال ياسر أحدها
سبق

أعلن تركي آل الشيخ رئيسُ الهيئة العامة للترفيه، عن فعاليات رياضية ستقام في المملكة؛ وذلك على هامش حفل تدشين الهوية الجديدة للهيئة، وإطلاق المنصة الخاصة بالفعاليات "عيشها".

وقال "آل الشيخ" مخاطباً ياسر القحطاني قائد فريق الهلال المعتزل، والذي كان من بين الحضور: "أنا وعدتك عندما كنت في هيئة الرياضة بحفل اعتزال، وهذا جزء من الترفيه، سأستأذن من الأمير عبدالعزيز الفيصل، وإن شاء الله سنسعى لجلب فريق عالمي لنجم من نجوم المملكة في أحد الأيام".

كما أشار "آل الشيخ" إلى أنهم في طور المفاوضات مع المسؤولين في دوري NBA "دوري السلة الأمريكي"؛ بحيث تقام واحدة من مباريات الدوري القوية في المملكة.

وعن ثالث الفعاليات الرياضية قال "آل الشيخ": "قريباً سنقيم مباراة استعراضية بين نجوم العالم بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، والإنجليزي ديفيد بيكهام؛ بحيث يكون كل واحد منهما قائداً في فريق".

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:38 AM

هيئة الترفيه تنظّم ثلاث فعاليات رياضية.. اعتزال ياسر أحدها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
10,356

أعلن تركي آل الشيخ رئيسُ الهيئة العامة للترفيه، عن فعاليات رياضية ستقام في المملكة؛ وذلك على هامش حفل تدشين الهوية الجديدة للهيئة، وإطلاق المنصة الخاصة بالفعاليات "عيشها".

وقال "آل الشيخ" مخاطباً ياسر القحطاني قائد فريق الهلال المعتزل، والذي كان من بين الحضور: "أنا وعدتك عندما كنت في هيئة الرياضة بحفل اعتزال، وهذا جزء من الترفيه، سأستأذن من الأمير عبدالعزيز الفيصل، وإن شاء الله سنسعى لجلب فريق عالمي لنجم من نجوم المملكة في أحد الأيام".

كما أشار "آل الشيخ" إلى أنهم في طور المفاوضات مع المسؤولين في دوري NBA "دوري السلة الأمريكي"؛ بحيث تقام واحدة من مباريات الدوري القوية في المملكة.

وعن ثالث الفعاليات الرياضية قال "آل الشيخ": "قريباً سنقيم مباراة استعراضية بين نجوم العالم بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، والإنجليزي ديفيد بيكهام؛ بحيث يكون كل واحد منهما قائداً في فريق".

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,629
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,308
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,563
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,493

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة