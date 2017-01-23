هيئة الترفيه تنظّم ثلاث فعاليات رياضية.. اعتزال ياسر أحدها

أعلن تركي آل الشيخ رئيسُ الهيئة العامة للترفيه، عن فعاليات رياضية ستقام في المملكة؛ وذلك على هامش حفل تدشين الهوية الجديدة للهيئة، وإطلاق المنصة الخاصة بالفعاليات "عيشها".

وقال "آل الشيخ" مخاطباً ياسر القحطاني قائد فريق الهلال المعتزل، والذي كان من بين الحضور: "أنا وعدتك عندما كنت في هيئة الرياضة بحفل اعتزال، وهذا جزء من الترفيه، سأستأذن من الأمير عبدالعزيز الفيصل، وإن شاء الله سنسعى لجلب فريق عالمي لنجم من نجوم المملكة في أحد الأيام".

كما أشار "آل الشيخ" إلى أنهم في طور المفاوضات مع المسؤولين في دوري NBA "دوري السلة الأمريكي"؛ بحيث تقام واحدة من مباريات الدوري القوية في المملكة.

وعن ثالث الفعاليات الرياضية قال "آل الشيخ": "قريباً سنقيم مباراة استعراضية بين نجوم العالم بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، والإنجليزي ديفيد بيكهام؛ بحيث يكون كل واحد منهما قائداً في فريق".