ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن نورثهام في مؤتمر صحفي أنه يراقب كيف تتعامل الولايات الأخرى مع فحص الفيروس.

أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثهام حالة الطوارئ في فرجينيا اليوم بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا.

إعلان حالة الطوارئ في فرجينيا الأمريكية بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-12 أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثهام حالة الطوارئ في فرجينيا اليوم بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا. ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن نورثهام في مؤتمر صحفي أنه يراقب كيف تتعامل الولايات الأخرى مع فحص الفيروس.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 10:53 PM

إعلان حالة الطوارئ في فرجينيا الأمريكية بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بكورونا





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أعلن حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثهام حالة الطوارئ في فرجينيا اليوم بعد إصابة 17 من سكان المنطقة بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن نورثهام في مؤتمر صحفي أنه يراقب كيف تتعامل الولايات الأخرى مع فحص الفيروس.