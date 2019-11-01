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‏جَمَلان سائبان يتسببان في إصابة قائد مركبة بـ"المخواة"

مواطنون يدعون للتدخُّل لمنع إضرارها بسلامتهم وبالممتلكات العامة

تسبب اصطدام مركبة بجَمَلين سائبَيْن في محافظة المخواة، على الطريق الذي يربط المخواة بـ"المظيلف"، في إصابة قائد المركبة الذي تم نقله للمستشفى عن طريق أحد المواطنين.

وتساءل مرتادو الطريق عن دور الجهات الرقابية في الحفاظ على سلامة سالكي الطرق، والحفاظ على الممتلكات العامة.. مطالبين الجهات المختصة، وعلى رأسها الأمانة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان، والتجول في الشوارع دون الاكتراث لما قد تسببه من حوادث دامية، فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.

المخواة المظيلف جمل سائب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‏جَمَلان سائبان يتسببان في إصابة قائد مركبة بـ"المخواة"
سبق

تسبب اصطدام مركبة بجَمَلين سائبَيْن في محافظة المخواة، على الطريق الذي يربط المخواة بـ"المظيلف"، في إصابة قائد المركبة الذي تم نقله للمستشفى عن طريق أحد المواطنين.

وتساءل مرتادو الطريق عن دور الجهات الرقابية في الحفاظ على سلامة سالكي الطرق، والحفاظ على الممتلكات العامة.. مطالبين الجهات المختصة، وعلى رأسها الأمانة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان، والتجول في الشوارع دون الاكتراث لما قد تسببه من حوادث دامية، فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
11:53 PM

‏جَمَلان سائبان يتسببان في إصابة قائد مركبة بـ"المخواة"

مواطنون يدعون للتدخُّل لمنع إضرارها بسلامتهم وبالممتلكات العامة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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تسبب اصطدام مركبة بجَمَلين سائبَيْن في محافظة المخواة، على الطريق الذي يربط المخواة بـ"المظيلف"، في إصابة قائد المركبة الذي تم نقله للمستشفى عن طريق أحد المواطنين.

وتساءل مرتادو الطريق عن دور الجهات الرقابية في الحفاظ على سلامة سالكي الطرق، والحفاظ على الممتلكات العامة.. مطالبين الجهات المختصة، وعلى رأسها الأمانة، بضرورة تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين تركوا للإبل العنان، والتجول في الشوارع دون الاكتراث لما قد تسببه من حوادث دامية، فضلاً عن مدى خطورتها على الممتلكات العامة.

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