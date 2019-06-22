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في تنبيه متقدّم لـ "جازان": أمطار غزيرة تتواصل للعاشرة مساءً

"الأرصاد": تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.. وتشمل: أبو عريش والدائر والدرب والريث والعيدابي وجازان وصبيا وهروب وفيفا.

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في تنبيه متقدّم لـ "جازان": أمطار غزيرة تتواصل للعاشرة مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.. وتشمل: أبو عريش والدائر والدرب والريث والعيدابي وجازان وصبيا وهروب وفيفا.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
01:45 PM

في تنبيه متقدّم لـ "جازان": أمطار غزيرة تتواصل للعاشرة مساءً

"الأرصاد": تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً لمنطقة جازان، من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى العاشرة مساءً.. وتشمل: أبو عريش والدائر والدرب والريث والعيدابي وجازان وصبيا وهروب وفيفا.

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