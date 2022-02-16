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صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة قوته العاملة إلى أكثر من ألف شخص

قال إنه يستهدف الوصول بأصوله إلى 400 مليار دولار بحلول نهاية 2020

قال صندوق الاستثمارات العامة، إنه يخطط لزيادة قوته العاملة إلى أكثر من ألف شخص هذا العام، في وقت يستهدف الصندوق الوصول بأصوله إلى 400 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري 2020.

ووفق وكالة بلومبيرج، أشار الرئيس التنفيذي ورئيس تمويل الشركات في صندوق الاستثمارات العامة السعودي علي رضا زعيمي؛ خلال مؤتمر عقد في أبوظبي، إلى أن القوى العاملة بالصندوق نمت من 40 شخصاً حتي وصلت 700 شخص، مشيراً الى أنهم يأملون في أن يزيد العدد على ألف بنهاية العام الحالي.

وكان صندوق الاستثمار العامة قد قال في وقت سابق، إنه يهدف إلى زيادة استثماراته إلى 400 مليار دولار في عام 2020 كجزءٍ من خطط لتحويل نفسه من شركة قابضة محلية إلى أكبر صندوق سيادي في العالم. وأكد زعيمي؛ في حديثه في ذات الفعالية، أن الصندوق "يسير على الطريق الصحيح" لتحقيق هذا الهدف.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات كبيرة، مثل "أوبر"، و"تيسلا"، وصندوق التكنولوجيا "رؤية سوفت"، في إطار تحقيق هذه الأهداف.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن يصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.

ويتبع الصندوق في الاستثمارات التي يسهم ويشارك بها- معايير وآليات منبثقة من سياسات استثمارية تهدف إلى ضمان تنوع محفظة الصندوق الاستثمارية وتحقيق التوافق الاستثماري فيما بين تلك الاستثمارات من حيث مستوى المخاطر المتعلقة بها ونسبة العوائد المتوقعة منها.

صندوق الاستثمارات العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة قوته العاملة إلى أكثر من ألف شخص
سبق

قال صندوق الاستثمارات العامة، إنه يخطط لزيادة قوته العاملة إلى أكثر من ألف شخص هذا العام، في وقت يستهدف الصندوق الوصول بأصوله إلى 400 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري 2020.

ووفق وكالة بلومبيرج، أشار الرئيس التنفيذي ورئيس تمويل الشركات في صندوق الاستثمارات العامة السعودي علي رضا زعيمي؛ خلال مؤتمر عقد في أبوظبي، إلى أن القوى العاملة بالصندوق نمت من 40 شخصاً حتي وصلت 700 شخص، مشيراً الى أنهم يأملون في أن يزيد العدد على ألف بنهاية العام الحالي.

وكان صندوق الاستثمار العامة قد قال في وقت سابق، إنه يهدف إلى زيادة استثماراته إلى 400 مليار دولار في عام 2020 كجزءٍ من خطط لتحويل نفسه من شركة قابضة محلية إلى أكبر صندوق سيادي في العالم. وأكد زعيمي؛ في حديثه في ذات الفعالية، أن الصندوق "يسير على الطريق الصحيح" لتحقيق هذا الهدف.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات كبيرة، مثل "أوبر"، و"تيسلا"، وصندوق التكنولوجيا "رؤية سوفت"، في إطار تحقيق هذه الأهداف.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن يصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.

ويتبع الصندوق في الاستثمارات التي يسهم ويشارك بها- معايير وآليات منبثقة من سياسات استثمارية تهدف إلى ضمان تنوع محفظة الصندوق الاستثمارية وتحقيق التوافق الاستثماري فيما بين تلك الاستثمارات من حيث مستوى المخاطر المتعلقة بها ونسبة العوائد المتوقعة منها.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:58 AM

صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة قوته العاملة إلى أكثر من ألف شخص

قال إنه يستهدف الوصول بأصوله إلى 400 مليار دولار بحلول نهاية 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صندوق الاستثمارات العامة، إنه يخطط لزيادة قوته العاملة إلى أكثر من ألف شخص هذا العام، في وقت يستهدف الصندوق الوصول بأصوله إلى 400 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري 2020.

ووفق وكالة بلومبيرج، أشار الرئيس التنفيذي ورئيس تمويل الشركات في صندوق الاستثمارات العامة السعودي علي رضا زعيمي؛ خلال مؤتمر عقد في أبوظبي، إلى أن القوى العاملة بالصندوق نمت من 40 شخصاً حتي وصلت 700 شخص، مشيراً الى أنهم يأملون في أن يزيد العدد على ألف بنهاية العام الحالي.

وكان صندوق الاستثمار العامة قد قال في وقت سابق، إنه يهدف إلى زيادة استثماراته إلى 400 مليار دولار في عام 2020 كجزءٍ من خطط لتحويل نفسه من شركة قابضة محلية إلى أكبر صندوق سيادي في العالم. وأكد زعيمي؛ في حديثه في ذات الفعالية، أن الصندوق "يسير على الطريق الصحيح" لتحقيق هذا الهدف.

واستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات كبيرة، مثل "أوبر"، و"تيسلا"، وصندوق التكنولوجيا "رؤية سوفت"، في إطار تحقيق هذه الأهداف.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن يصبح واحداً من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.

ويتبع الصندوق في الاستثمارات التي يسهم ويشارك بها- معايير وآليات منبثقة من سياسات استثمارية تهدف إلى ضمان تنوع محفظة الصندوق الاستثمارية وتحقيق التوافق الاستثماري فيما بين تلك الاستثمارات من حيث مستوى المخاطر المتعلقة بها ونسبة العوائد المتوقعة منها.

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