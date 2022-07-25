وزير الحج والعمرة يقف على جاهزية مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا

لاستقبال نحو 240 ألف حاج قادمين من 75 دولة

وقف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح طاهر بنتن، على استعدادات المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وجاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن.

وعقد الوزير اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة المطوف طارق عنقاوي، ونائبه المطوف الدكتور طارق كوشك، وأعضاء مجلس الإدارة؛ حيث تم خلاله عرض الخطة التشغيلية لأعمال المؤسسة خلال موسم 1440هـ، بجانب مناقشة الخدمات التي ستقدم للحجاج القادمين من تركيا وقارات أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وتطرق الاجتماع لعرض الخطوات التي تسير عليها المؤسسة للتحول لشركة مساهمة مغلقة؛ تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الأخير؛ بغرض رفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأثنى الوزير على الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة بقوله: "الحقيقة استعدادات كبيرة تبذلها جميع مؤسسات الطوافة، ونحن اليوم في مؤسسة تركيا التي تعد أهم المؤسسات؛ لأنها تعمل مع الحجاج القادمين من تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا".

وأضاف "بنتن" : "كان هناك تركيز على الاستعدادات التي تسبق وصول الحاج للأراضي المقدسة؛ حيث يجد كل أموره مرتّبة ومنظمة والكل يستقبله بكل رحابة صدر، ونحن نشكر الإخوان في المؤسسة على هذه الجهود التي نأمل أن تتكلّل بالنجاح والتوفيق".

وحثّ وزير الحج والعمرة خلال الاجتماع، العاملين في المؤسسة على بذل الجهود كافة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله.

من جانبه شكر رئيس مؤسسة تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف السيد طارق عنقاوي؛ معالي وزير الحج والعمرة على تعليماته، مؤكدًا أنها كان لها أكبر الأثر في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين الأداء المنطلق من تجويد الخدمة الذي نضعه شعارًا لنا.

وبيَّن أن المؤسسة أكملت جاهزيتها لاستقبال قرابة 240 ألف حاج، قادمين من 75 دولة، من خلال حوالي 57 مكتب خدمة ميدانية، يتولى الإشراف عليهم والسهر على راحتهم ليؤدوا نسكهم بيسر وسهولة وأمان.