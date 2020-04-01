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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيمبابوي إلى 8 حالات

بعد إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا

أعلنت الحكومة الزيمبابوية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ثمانية أشخاص.

وكان رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيمبابوي إلى 8 حالات
سبق

أعلنت الحكومة الزيمبابوية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ثمانية أشخاص.

وكان رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:25 AM

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في زيمبابوي إلى 8 حالات

بعد إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الحكومة الزيمبابوية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى ثمانية أشخاص.

وكان رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إغلاق البلاد لمدة 21 يومًا لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

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