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"التجارة": تعديل السجل التجاري للشركات أصبح إلكترونياً

دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تقديم خدمات تعديل السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التضامنية، وشركات التوصية البسيطة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة.

وكشفت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تشمل خدمة التعديل في السجل التجاري لكل من: (الأنشطة، عنوان الشركة، المدير).

ويمكن لعملاء الوزارة الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الرابط: e.mci.gov.sa واتباع الخطوات الموضحة للتعديل بسهولة على سجلاتهم التجارية.

وبذلك تكتمل جميع باقة خدمات الشركات لتصبح إلكترونية بدءاً من التأسيس، وصولاً إلى تعديلات السجل وتوثيق العقود وقرارات الشركاء وغيرها، دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومراكز خدمة العملاء.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت العام الماضي خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً، تلاها التوثيق الإلكتروني وقرارات الشركاء وغيرها من الخدمات الإلكترونية في سبيل تسهيل الخدمات لعملائها وأتمتتها لزيادة كفاءتها وموثوقيتها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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"التجارة": تعديل السجل التجاري للشركات أصبح إلكترونياً
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تقديم خدمات تعديل السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التضامنية، وشركات التوصية البسيطة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة.

وكشفت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تشمل خدمة التعديل في السجل التجاري لكل من: (الأنشطة، عنوان الشركة، المدير).

ويمكن لعملاء الوزارة الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الرابط: e.mci.gov.sa واتباع الخطوات الموضحة للتعديل بسهولة على سجلاتهم التجارية.

وبذلك تكتمل جميع باقة خدمات الشركات لتصبح إلكترونية بدءاً من التأسيس، وصولاً إلى تعديلات السجل وتوثيق العقود وقرارات الشركاء وغيرها، دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومراكز خدمة العملاء.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت العام الماضي خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً، تلاها التوثيق الإلكتروني وقرارات الشركاء وغيرها من الخدمات الإلكترونية في سبيل تسهيل الخدمات لعملائها وأتمتتها لزيادة كفاءتها وموثوقيتها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
08:24 PM

"التجارة": تعديل السجل التجاري للشركات أصبح إلكترونياً

دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تقديم خدمات تعديل السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التضامنية، وشركات التوصية البسيطة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة.

وكشفت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تشمل خدمة التعديل في السجل التجاري لكل من: (الأنشطة، عنوان الشركة، المدير).

ويمكن لعملاء الوزارة الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الرابط: e.mci.gov.sa واتباع الخطوات الموضحة للتعديل بسهولة على سجلاتهم التجارية.

وبذلك تكتمل جميع باقة خدمات الشركات لتصبح إلكترونية بدءاً من التأسيس، وصولاً إلى تعديلات السجل وتوثيق العقود وقرارات الشركاء وغيرها، دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومراكز خدمة العملاء.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت العام الماضي خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً، تلاها التوثيق الإلكتروني وقرارات الشركاء وغيرها من الخدمات الإلكترونية في سبيل تسهيل الخدمات لعملائها وأتمتتها لزيادة كفاءتها وموثوقيتها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

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