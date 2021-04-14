قدّمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، 700 حقيبة وقائية مجهّزة بكل المستلزمات الطبية الوقائية لرجال الأمن الموجودين في الميدان، سواء للدوريات الأمنية أو رجال المرور المنتشرين في كل أحياء وطرق العاصمة المقدسة ومداخلها، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام والمسؤولية المجتمعية بوزارة الصحة. وتأتي خطوة المؤسسة استشعارًا لواجبها الوطني والمجتمعي للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا، وإنطلاقًا من التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة العاملة في الميدان، والتي تعمل على جانبين: تطويق هذا الوباء طبيًّا، وتطبيق النظام مجتمعيًّا. وسلمت المؤسسة الحقائب الوقائية الخاصة لرجال الأمن المنتشرين في شوارع العاصمة المقدسة ومداخلها، وذلك عبر جولة ميدانية شارك فيها مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة عبدالله بشناق، ومندوبو المؤسسة؛ حيث قدم رجال الأمن شكرهم للمؤسسة على هذه المبادرة. وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن هذه المبادرة امتداد لخطوات متسلسلة للمؤسسة دشنتها بحملات توعوية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأت المرحلة الثانية من مبادرات المؤسسة التي استهدفت العاملين على أرض الميدان من رجال صحة وأمن. وأشار نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري، إلى أن منطلق تلك المبادرات التي أقدمت عليها المؤسسة من خلال دورها كمؤسسة مجتمع مدني بالشراكة مع الجهات الحكومية العاملة في الميدان لتطويق هذا الوباء وتطبيق النظام الذي يحمي المجتمع من انتشاره. وأبان "بياري" أن المؤسسة في مبادرتها استهدفت المجتمع من خلال رسائلها التوعوية، وفي الجزء الثاني استهدفت العاملين في الميدانَيْن الصحي والأمني، بتقديم 10 سيارة إسعاف لوزارة الصحة كمنحة مستردّة لحين انتهاء الجائحة، وأتبعتها بتقديم 700 حقيبة وقائية لرجال الأمن العاملين في مكة المكرمة؛ دعمًا لهم، خصوصًا وهم يسهمون في تطبيق النظام ومنع التجول إلا للضرورة القصوى، والبقاء في البيوت، واتباع الإرشادات الصحية، والانصياع لتوجيهات ولاة الأمر التي تهدف بالأساس لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أراضيها ، والتي شهد لها العالم أجمع بجودة الإجراءات المتبعة.

"مطوفو الدول العربية" توزع 700 حقيبة وقائية على رجال الأمن في شوارع مكة أحمد العبدالله سبق 2020-04-14 قدّمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، 700 حقيبة وقائية مجهّزة بكل المستلزمات الطبية الوقائية لرجال الأمن الموجودين في الميدان، سواء للدوريات الأمنية أو رجال المرور المنتشرين في كل أحياء وطرق العاصمة المقدسة ومداخلها، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام والمسؤولية المجتمعية بوزارة الصحة.



وتأتي خطوة المؤسسة استشعارًا لواجبها الوطني والمجتمعي للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا، وإنطلاقًا من التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة العاملة في الميدان، والتي تعمل على جانبين: تطويق هذا الوباء طبيًّا، وتطبيق النظام مجتمعيًّا.



وسلمت المؤسسة الحقائب الوقائية الخاصة لرجال الأمن المنتشرين في شوارع العاصمة المقدسة ومداخلها، وذلك عبر جولة ميدانية شارك فيها مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة عبدالله بشناق، ومندوبو المؤسسة؛ حيث قدم رجال الأمن شكرهم للمؤسسة على هذه المبادرة.



وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن هذه المبادرة امتداد لخطوات متسلسلة للمؤسسة دشنتها بحملات توعوية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأت المرحلة الثانية من مبادرات المؤسسة التي استهدفت العاملين على أرض الميدان من رجال صحة وأمن.



وأشار نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري، إلى أن منطلق تلك المبادرات التي أقدمت عليها المؤسسة من خلال دورها كمؤسسة مجتمع مدني بالشراكة مع الجهات الحكومية العاملة في الميدان لتطويق هذا الوباء وتطبيق النظام الذي يحمي المجتمع من انتشاره.



وأبان "بياري" أن المؤسسة في مبادرتها استهدفت المجتمع من خلال رسائلها التوعوية، وفي الجزء الثاني استهدفت العاملين في الميدانَيْن الصحي والأمني، بتقديم 10 سيارة إسعاف لوزارة الصحة كمنحة مستردّة لحين انتهاء الجائحة، وأتبعتها بتقديم 700 حقيبة وقائية لرجال الأمن العاملين في مكة المكرمة؛ دعمًا لهم، خصوصًا وهم يسهمون في تطبيق النظام ومنع التجول إلا للضرورة القصوى، والبقاء في البيوت، واتباع الإرشادات الصحية، والانصياع لتوجيهات ولاة الأمر التي تهدف بالأساس لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أراضيها ، والتي شهد لها العالم أجمع بجودة الإجراءات المتبعة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:24 PM

"مطوفو الدول العربية" توزع 700 حقيبة وقائية على رجال الأمن في شوارع مكة أداءً لواجبها الوطني والاجتماعي وبالتنسيق مع "الأمن العام" و"الصحة"





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قدّمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، 700 حقيبة وقائية مجهّزة بكل المستلزمات الطبية الوقائية لرجال الأمن الموجودين في الميدان، سواء للدوريات الأمنية أو رجال المرور المنتشرين في كل أحياء وطرق العاصمة المقدسة ومداخلها، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام والمسؤولية المجتمعية بوزارة الصحة.



وتأتي خطوة المؤسسة استشعارًا لواجبها الوطني والمجتمعي للمساهمة في الحد من تفشي فيروس كورونا، وإنطلاقًا من التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة العاملة في الميدان، والتي تعمل على جانبين: تطويق هذا الوباء طبيًّا، وتطبيق النظام مجتمعيًّا.



وسلمت المؤسسة الحقائب الوقائية الخاصة لرجال الأمن المنتشرين في شوارع العاصمة المقدسة ومداخلها، وذلك عبر جولة ميدانية شارك فيها مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة عبدالله بشناق، ومندوبو المؤسسة؛ حيث قدم رجال الأمن شكرهم للمؤسسة على هذه المبادرة.



وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن هذه المبادرة امتداد لخطوات متسلسلة للمؤسسة دشنتها بحملات توعوية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأت المرحلة الثانية من مبادرات المؤسسة التي استهدفت العاملين على أرض الميدان من رجال صحة وأمن.



وأشار نائب رئيس المؤسسة المطوف الدكتور محمد بياري، إلى أن منطلق تلك المبادرات التي أقدمت عليها المؤسسة من خلال دورها كمؤسسة مجتمع مدني بالشراكة مع الجهات الحكومية العاملة في الميدان لتطويق هذا الوباء وتطبيق النظام الذي يحمي المجتمع من انتشاره.



وأبان "بياري" أن المؤسسة في مبادرتها استهدفت المجتمع من خلال رسائلها التوعوية، وفي الجزء الثاني استهدفت العاملين في الميدانَيْن الصحي والأمني، بتقديم 10 سيارة إسعاف لوزارة الصحة كمنحة مستردّة لحين انتهاء الجائحة، وأتبعتها بتقديم 700 حقيبة وقائية لرجال الأمن العاملين في مكة المكرمة؛ دعمًا لهم، خصوصًا وهم يسهمون في تطبيق النظام ومنع التجول إلا للضرورة القصوى، والبقاء في البيوت، واتباع الإرشادات الصحية، والانصياع لتوجيهات ولاة الأمر التي تهدف بالأساس لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين على أراضيها ، والتي شهد لها العالم أجمع بجودة الإجراءات المتبعة.