النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان: ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

فيما تم شفاء ١٠٦ حالات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٣ وفيات، فيما تم شفاء ١٠٦ حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٨ إصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ٢٧١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٠٨٤ حالة، بينها ٥٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩١٢ شخصاً.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

السودان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
السودان: ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٣ وفيات، فيما تم شفاء ١٠٦ حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٨ إصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ٢٧١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٠٨٤ حالة، بينها ٥٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩١٢ شخصاً.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
01:25 PM

السودان: ١٠٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٣ وفيات

فيما تم شفاء ١٠٦ حالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
0
264

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٣ وفيات، فيما تم شفاء ١٠٦ حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم الجمعة، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٣٨ إصابة في الخرطوم، وبقية الحالات في ٨ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصاً لعدد ٢٧١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٠٨٤ حالة، بينها ٥٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٩١٢ شخصاً.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,405
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,375
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,229
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,564

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة