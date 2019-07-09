النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر: خمسة من الأعضاء الذهبيين يرفضون المشاركة في الانتخابات

أعلن خمسة من قائمة أعضاء نادي النصر الذهبيين -التي تضم 15 عضواً- امتناعهم عن التصويت في انتخابات نادي النصر والمقرر عقدها نهاية الأسبوع، وضمت القائمة فهد المشيقح، سعد آل مغني، عبدالعزيز بغلف، يوسف القفاري، الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن.

وقال فهد المشيقح: النصر الكبير، نصر الأمجاد، كان ومازال وسيبقى أمانة في عنقي وعنق ابني، لن نصوت للقوائم الخمس انتهى.

وأعلن فهد العجلان امتناعه قائلاً: صوتي أمانة، والنصر أمانة في أعناق محبيه وجمهوره، ولذلك لن أصوّت لأي من المرشحين الخمسة مع الاحترام والتقدير لهم.

أما سعد آل مغني فقد قال: التصويت ذمة وأمانة والنصر كيان كبير وكيان عالمي وخلفه جمهور عاشق، صوتي ذهب لن أعطيه أي شخص من المترشحين الخمسة صوتي للشامخ سعود آل سويلم.

وأعلن الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود عن رفض الأميرة الجوهرة التصويت وذكر: النصر كيان شامخ وهو مصدر فخر لكل منسوبيه، عرفناهُ كبيراً وسيبقى كبيراً للأبد، ومن هنا وباسم أختي الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن بن ناصر أعلن عدم التصويت للقوائم الخمس.

يذكر أن المرشحين لرئاسة النصر خمسة أشخاص هم: صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت، إبراهيم العثمان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر: خمسة من الأعضاء الذهبيين يرفضون المشاركة في الانتخابات
سبق

أعلن خمسة من قائمة أعضاء نادي النصر الذهبيين -التي تضم 15 عضواً- امتناعهم عن التصويت في انتخابات نادي النصر والمقرر عقدها نهاية الأسبوع، وضمت القائمة فهد المشيقح، سعد آل مغني، عبدالعزيز بغلف، يوسف القفاري، الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن.

وقال فهد المشيقح: النصر الكبير، نصر الأمجاد، كان ومازال وسيبقى أمانة في عنقي وعنق ابني، لن نصوت للقوائم الخمس انتهى.

وأعلن فهد العجلان امتناعه قائلاً: صوتي أمانة، والنصر أمانة في أعناق محبيه وجمهوره، ولذلك لن أصوّت لأي من المرشحين الخمسة مع الاحترام والتقدير لهم.

أما سعد آل مغني فقد قال: التصويت ذمة وأمانة والنصر كيان كبير وكيان عالمي وخلفه جمهور عاشق، صوتي ذهب لن أعطيه أي شخص من المترشحين الخمسة صوتي للشامخ سعود آل سويلم.

وأعلن الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود عن رفض الأميرة الجوهرة التصويت وذكر: النصر كيان شامخ وهو مصدر فخر لكل منسوبيه، عرفناهُ كبيراً وسيبقى كبيراً للأبد، ومن هنا وباسم أختي الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن بن ناصر أعلن عدم التصويت للقوائم الخمس.

يذكر أن المرشحين لرئاسة النصر خمسة أشخاص هم: صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت، إبراهيم العثمان.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
12:42 AM

النصر: خمسة من الأعضاء الذهبيين يرفضون المشاركة في الانتخابات

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
6
1,711

أعلن خمسة من قائمة أعضاء نادي النصر الذهبيين -التي تضم 15 عضواً- امتناعهم عن التصويت في انتخابات نادي النصر والمقرر عقدها نهاية الأسبوع، وضمت القائمة فهد المشيقح، سعد آل مغني، عبدالعزيز بغلف، يوسف القفاري، الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن.

وقال فهد المشيقح: النصر الكبير، نصر الأمجاد، كان ومازال وسيبقى أمانة في عنقي وعنق ابني، لن نصوت للقوائم الخمس انتهى.

وأعلن فهد العجلان امتناعه قائلاً: صوتي أمانة، والنصر أمانة في أعناق محبيه وجمهوره، ولذلك لن أصوّت لأي من المرشحين الخمسة مع الاحترام والتقدير لهم.

أما سعد آل مغني فقد قال: التصويت ذمة وأمانة والنصر كيان كبير وكيان عالمي وخلفه جمهور عاشق، صوتي ذهب لن أعطيه أي شخص من المترشحين الخمسة صوتي للشامخ سعود آل سويلم.

وأعلن الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود عن رفض الأميرة الجوهرة التصويت وذكر: النصر كيان شامخ وهو مصدر فخر لكل منسوبيه، عرفناهُ كبيراً وسيبقى كبيراً للأبد، ومن هنا وباسم أختي الأميرة جواهر بنت عبدالرحمن بن ناصر أعلن عدم التصويت للقوائم الخمس.

يذكر أن المرشحين لرئاسة النصر خمسة أشخاص هم: صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت، إبراهيم العثمان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,766
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,586
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,893
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,570

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة