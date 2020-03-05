النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخصائيّة: ضحك الأطفال في عمر سنتين قد يعني الإصابة بالتوحّد

منوهة بأهمية تلقّي المصاب التدريبَ والتأهيل بالشكل الصحيح والكافي

كشفت أخصائيّة ومدربة أسرية أن إصابة الطفل بالتوحّد يمكن كشفها عن طريق ملاحظة العديد من السمات الظاهرة عليه، من ضمنها الضحك المستمرّ.

جاء ذلك خلال محاضرة تثقيفيّة لأخصائيّة التوحّد والمدرّبة الأسرية آثار الزهراني، بعنوان "استراتيجيات لبيئة دمج ناجحة"، ضمن المشاركات الاجتماعيّة لرفع الوعي، والتثقيف فيما يخص أطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد.


وأفادت الزهراني أن أبرز ما يعاني منه الطفل، هو القصور في 3 جوانب؛ وهي: "الصعوبة في الإدراك المعرفي (المفاهيم والاستجابات الصحيحة)، والتأخّر في اللغة، والتكوين الاجتماعي بمعنى الاندماج والعلاقات الاجتماعيّة.

وقالت: "أبرز السمات التي على أساسها تتم معرفة إصابة الطفل بمرض التوحّد، هي سمات متعدّدة وكثيرة، ولكن في حال ظهرت بعض السمات يجب عرض الطفل على طبيب ليتم تشخيصه مثل الروتينية، والضحك المستمرّ أو البكاء المستمرّ، عدم التواصل اللفظي، وضعف التواصل البصري.

وحول إمكانيّة الالتحاق بمهنة مستقلاً، ذكرت الزهراني، أن ذلك ممكن في حال تلقّي المصاب التدريب والتأهيل بالشكل الصحيح والكافي؛ حيث يمكن أن نحدّ من سمات الاضطراب، وعندها يتم دمج الطفل بالمجتمع والتعليم. مشيرةً إلى أن مصاب التوحّد قادر على التعلّم والحصول على وظيفة في حال تم الحدّ من سمات الاضطراب من خلال تلقّيه التدريب والتأهيل بالشكل الصحيح والكافي.

وتابعت: "أن كل ما يحتاجه طفل طيف التوحّد هو التدخّل المبكر للحد من صعوبة التطور مستقبلاً، وفي حال لم يتلقَّ التدريب الكافي في سنّ صغير؛ فهو بحاجة إلى التدريب المكثّف ولا يمكن فقدان الأمل في مصابي طيف التوحّد؛ حيث إنهم لا يعرفون اليأس، خصوصاً في تعاون الجميع معهم.

وفيما يحتاجه الطفل المصاب بالتوحّد أكدت: هو توفير بيئة تدريب وتأهيل تلبّي احتياجاته والإيمان به من قبل الأسرة والمركز المتدخّل والمجتمع؛ لكي يحظى بالتعليم مستقبلاً؛ حيث إن التعليم حقّ للجميع، ولكن يحتاج الطفل من ذوي اضطراب طيف التوحّد إلى سلّم يتم صعوده بمساعدة من الأسرة والمجتمع بجانب المتدخّل المختصّ من خلال زيادة التثقيف والتوعوية بطرق التعامل معهم وتفهّم احتياجاتهم؛ لمساعدتهم بالتقدّم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أخصائيّة: ضحك الأطفال في عمر سنتين قد يعني الإصابة بالتوحّد
سبق

كشفت أخصائيّة ومدربة أسرية أن إصابة الطفل بالتوحّد يمكن كشفها عن طريق ملاحظة العديد من السمات الظاهرة عليه، من ضمنها الضحك المستمرّ.

جاء ذلك خلال محاضرة تثقيفيّة لأخصائيّة التوحّد والمدرّبة الأسرية آثار الزهراني، بعنوان "استراتيجيات لبيئة دمج ناجحة"، ضمن المشاركات الاجتماعيّة لرفع الوعي، والتثقيف فيما يخص أطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد.


وأفادت الزهراني أن أبرز ما يعاني منه الطفل، هو القصور في 3 جوانب؛ وهي: "الصعوبة في الإدراك المعرفي (المفاهيم والاستجابات الصحيحة)، والتأخّر في اللغة، والتكوين الاجتماعي بمعنى الاندماج والعلاقات الاجتماعيّة.

وقالت: "أبرز السمات التي على أساسها تتم معرفة إصابة الطفل بمرض التوحّد، هي سمات متعدّدة وكثيرة، ولكن في حال ظهرت بعض السمات يجب عرض الطفل على طبيب ليتم تشخيصه مثل الروتينية، والضحك المستمرّ أو البكاء المستمرّ، عدم التواصل اللفظي، وضعف التواصل البصري.

وحول إمكانيّة الالتحاق بمهنة مستقلاً، ذكرت الزهراني، أن ذلك ممكن في حال تلقّي المصاب التدريب والتأهيل بالشكل الصحيح والكافي؛ حيث يمكن أن نحدّ من سمات الاضطراب، وعندها يتم دمج الطفل بالمجتمع والتعليم. مشيرةً إلى أن مصاب التوحّد قادر على التعلّم والحصول على وظيفة في حال تم الحدّ من سمات الاضطراب من خلال تلقّيه التدريب والتأهيل بالشكل الصحيح والكافي.

وتابعت: "أن كل ما يحتاجه طفل طيف التوحّد هو التدخّل المبكر للحد من صعوبة التطور مستقبلاً، وفي حال لم يتلقَّ التدريب الكافي في سنّ صغير؛ فهو بحاجة إلى التدريب المكثّف ولا يمكن فقدان الأمل في مصابي طيف التوحّد؛ حيث إنهم لا يعرفون اليأس، خصوصاً في تعاون الجميع معهم.

وفيما يحتاجه الطفل المصاب بالتوحّد أكدت: هو توفير بيئة تدريب وتأهيل تلبّي احتياجاته والإيمان به من قبل الأسرة والمركز المتدخّل والمجتمع؛ لكي يحظى بالتعليم مستقبلاً؛ حيث إن التعليم حقّ للجميع، ولكن يحتاج الطفل من ذوي اضطراب طيف التوحّد إلى سلّم يتم صعوده بمساعدة من الأسرة والمجتمع بجانب المتدخّل المختصّ من خلال زيادة التثقيف والتوعوية بطرق التعامل معهم وتفهّم احتياجاتهم؛ لمساعدتهم بالتقدّم.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
07:29 PM

أخصائيّة: ضحك الأطفال في عمر سنتين قد يعني الإصابة بالتوحّد

منوهة بأهمية تلقّي المصاب التدريبَ والتأهيل بالشكل الصحيح والكافي

A A A
حامد العلي - الدمام
3
1,276

كشفت أخصائيّة ومدربة أسرية أن إصابة الطفل بالتوحّد يمكن كشفها عن طريق ملاحظة العديد من السمات الظاهرة عليه، من ضمنها الضحك المستمرّ.

جاء ذلك خلال محاضرة تثقيفيّة لأخصائيّة التوحّد والمدرّبة الأسرية آثار الزهراني، بعنوان "استراتيجيات لبيئة دمج ناجحة"، ضمن المشاركات الاجتماعيّة لرفع الوعي، والتثقيف فيما يخص أطفال ذوي اضطراب طيف التوحّد.


وأفادت الزهراني أن أبرز ما يعاني منه الطفل، هو القصور في 3 جوانب؛ وهي: "الصعوبة في الإدراك المعرفي (المفاهيم والاستجابات الصحيحة)، والتأخّر في اللغة، والتكوين الاجتماعي بمعنى الاندماج والعلاقات الاجتماعيّة.

وقالت: "أبرز السمات التي على أساسها تتم معرفة إصابة الطفل بمرض التوحّد، هي سمات متعدّدة وكثيرة، ولكن في حال ظهرت بعض السمات يجب عرض الطفل على طبيب ليتم تشخيصه مثل الروتينية، والضحك المستمرّ أو البكاء المستمرّ، عدم التواصل اللفظي، وضعف التواصل البصري.

وحول إمكانيّة الالتحاق بمهنة مستقلاً، ذكرت الزهراني، أن ذلك ممكن في حال تلقّي المصاب التدريب والتأهيل بالشكل الصحيح والكافي؛ حيث يمكن أن نحدّ من سمات الاضطراب، وعندها يتم دمج الطفل بالمجتمع والتعليم. مشيرةً إلى أن مصاب التوحّد قادر على التعلّم والحصول على وظيفة في حال تم الحدّ من سمات الاضطراب من خلال تلقّيه التدريب والتأهيل بالشكل الصحيح والكافي.

وتابعت: "أن كل ما يحتاجه طفل طيف التوحّد هو التدخّل المبكر للحد من صعوبة التطور مستقبلاً، وفي حال لم يتلقَّ التدريب الكافي في سنّ صغير؛ فهو بحاجة إلى التدريب المكثّف ولا يمكن فقدان الأمل في مصابي طيف التوحّد؛ حيث إنهم لا يعرفون اليأس، خصوصاً في تعاون الجميع معهم.

وفيما يحتاجه الطفل المصاب بالتوحّد أكدت: هو توفير بيئة تدريب وتأهيل تلبّي احتياجاته والإيمان به من قبل الأسرة والمركز المتدخّل والمجتمع؛ لكي يحظى بالتعليم مستقبلاً؛ حيث إن التعليم حقّ للجميع، ولكن يحتاج الطفل من ذوي اضطراب طيف التوحّد إلى سلّم يتم صعوده بمساعدة من الأسرة والمجتمع بجانب المتدخّل المختصّ من خلال زيادة التثقيف والتوعوية بطرق التعامل معهم وتفهّم احتياجاتهم؛ لمساعدتهم بالتقدّم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,159

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة