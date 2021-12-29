صحفي "أوروغوياني" يكشف عن راتب " جوناثان" مع "النصر"

كشف الصحفي الأوروغوياني رودي غاليتي عن الراتب الدي سيحصل عليه اللاعب جوناثان رودريغز مع النصر السعودي في الصفقة المتوقع الإعلان عنها قريباً.

وقال الصحفي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الاتفاق تم بالفعل بين الأطراف الثلاثة اللاعب وناديه المكسيكي والنصر.

وأوضح الصحفي أن الاتفاق تم بأن يحصل اللاعب على مبلغ 4 ملايين يورو سنوياً وسيحصل كروز ازول المكسيكي على مبلغ 6.5 ملايين دولار.

وقد حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب ومهاجم في الدوري المكسيكي الموسم الماضي برفقة كروز أزول.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 8 ملايين يورو، وسَبَقَ له اللعب مع أندية: (بينارول الأوروغوياني، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو لاكرونا الإسباني، وسانتوس لاجونا، وكروز أزول المكسيكيين).