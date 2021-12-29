النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحفي "أوروغوياني" يكشف عن راتب " جوناثان" مع "النصر"

كشف الصحفي الأوروغوياني رودي غاليتي عن الراتب الدي سيحصل عليه اللاعب جوناثان رودريغز مع النصر السعودي في الصفقة المتوقع الإعلان عنها قريباً.

وقال الصحفي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الاتفاق تم بالفعل بين الأطراف الثلاثة اللاعب وناديه المكسيكي والنصر.

وأوضح الصحفي أن الاتفاق تم بأن يحصل اللاعب على مبلغ 4 ملايين يورو سنوياً وسيحصل كروز ازول المكسيكي على مبلغ 6.5 ملايين دولار.

وقد حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب ومهاجم في الدوري المكسيكي الموسم الماضي برفقة كروز أزول.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 8 ملايين يورو، وسَبَقَ له اللعب مع أندية: (بينارول الأوروغوياني، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو لاكرونا الإسباني، وسانتوس لاجونا، وكروز أزول المكسيكيين).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحفي "أوروغوياني" يكشف عن راتب " جوناثان" مع "النصر"
سبق

كشف الصحفي الأوروغوياني رودي غاليتي عن الراتب الدي سيحصل عليه اللاعب جوناثان رودريغز مع النصر السعودي في الصفقة المتوقع الإعلان عنها قريباً.

وقال الصحفي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الاتفاق تم بالفعل بين الأطراف الثلاثة اللاعب وناديه المكسيكي والنصر.

وأوضح الصحفي أن الاتفاق تم بأن يحصل اللاعب على مبلغ 4 ملايين يورو سنوياً وسيحصل كروز ازول المكسيكي على مبلغ 6.5 ملايين دولار.

وقد حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب ومهاجم في الدوري المكسيكي الموسم الماضي برفقة كروز أزول.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 8 ملايين يورو، وسَبَقَ له اللعب مع أندية: (بينارول الأوروغوياني، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو لاكرونا الإسباني، وسانتوس لاجونا، وكروز أزول المكسيكيين).

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
09:24 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:41 AM

صحفي "أوروغوياني" يكشف عن راتب " جوناثان" مع "النصر"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
4,495

كشف الصحفي الأوروغوياني رودي غاليتي عن الراتب الدي سيحصل عليه اللاعب جوناثان رودريغز مع النصر السعودي في الصفقة المتوقع الإعلان عنها قريباً.

وقال الصحفي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن الاتفاق تم بالفعل بين الأطراف الثلاثة اللاعب وناديه المكسيكي والنصر.

وأوضح الصحفي أن الاتفاق تم بأن يحصل اللاعب على مبلغ 4 ملايين يورو سنوياً وسيحصل كروز ازول المكسيكي على مبلغ 6.5 ملايين دولار.

وقد حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب ومهاجم في الدوري المكسيكي الموسم الماضي برفقة كروز أزول.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 8 ملايين يورو، وسَبَقَ له اللعب مع أندية: (بينارول الأوروغوياني، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو لاكرونا الإسباني، وسانتوس لاجونا، وكروز أزول المكسيكيين).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,015
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,068
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,534

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة