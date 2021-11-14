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"بلدية بارق" تغلق قاعتَيْ أفراح مخالفتَيْن ومخبزًا

خلال جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أغلقت بلدية محافظة بارق قاعتَيْن للأفراح مخالفتَيْن للاشتراطات البلدية، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على قاعات الأفراح في المحافظة والمراكز التابعة.

وكان أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قد وجَّه بتلك الجولات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وباشر فريق العمل الميداني مهامه في المراقبة الصحية بمتابعة رئيس البلدية، المهندس الحسن المرضي، وأسفرت الجولات عن إغلاق قاعتَيْن مخالفتَيْن للاشتراطات البلدية.

من جانب آخر، تم إغلاق مخبز مخالف، ومصادرة أوانٍ غير صالحة للاستخدام، تم ضبطها من خلال جولات رقابية لمراقبي البلدية على المحال التجارية في مركز ثلوث المنظر، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

بلدية بارق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية بارق" تغلق قاعتَيْ أفراح مخالفتَيْن ومخبزًا
سبق

أغلقت بلدية محافظة بارق قاعتَيْن للأفراح مخالفتَيْن للاشتراطات البلدية، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على قاعات الأفراح في المحافظة والمراكز التابعة.

وكان أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قد وجَّه بتلك الجولات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وباشر فريق العمل الميداني مهامه في المراقبة الصحية بمتابعة رئيس البلدية، المهندس الحسن المرضي، وأسفرت الجولات عن إغلاق قاعتَيْن مخالفتَيْن للاشتراطات البلدية.

من جانب آخر، تم إغلاق مخبز مخالف، ومصادرة أوانٍ غير صالحة للاستخدام، تم ضبطها من خلال جولات رقابية لمراقبي البلدية على المحال التجارية في مركز ثلوث المنظر، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
12:16 AM

"بلدية بارق" تغلق قاعتَيْ أفراح مخالفتَيْن ومخبزًا

خلال جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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2,765

أغلقت بلدية محافظة بارق قاعتَيْن للأفراح مخالفتَيْن للاشتراطات البلدية، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على قاعات الأفراح في المحافظة والمراكز التابعة.

وكان أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قد وجَّه بتلك الجولات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وباشر فريق العمل الميداني مهامه في المراقبة الصحية بمتابعة رئيس البلدية، المهندس الحسن المرضي، وأسفرت الجولات عن إغلاق قاعتَيْن مخالفتَيْن للاشتراطات البلدية.

من جانب آخر، تم إغلاق مخبز مخالف، ومصادرة أوانٍ غير صالحة للاستخدام، تم ضبطها من خلال جولات رقابية لمراقبي البلدية على المحال التجارية في مركز ثلوث المنظر، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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