قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن الشمس مازالت تتحرك لجهة الشمال. وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعد أسبوع تبدأ بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية في طريقها لبلوغ مدار السرطان العالمي والذي يمر على ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

الزعاق: بعد أسبوع تبدأ الشمس بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-06 قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن الشمس مازالت تتحرك لجهة الشمال.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعد أسبوع تبدأ بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية في طريقها لبلوغ مدار السرطان العالمي والذي يمر على ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 08:18 PM

الزعاق: بعد أسبوع تبدأ الشمس بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية قال: بطريقها لبلوغ مدار السرطان والذي يمر على ثلاث دول خليجية





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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن الشمس مازالت تتحرك لجهة الشمال.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بعد أسبوع تبدأ بالتعامد على المناطق الجنوبية من السعودية في طريقها لبلوغ مدار السرطان العالمي والذي يمر على ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات وسلطنة عمان.