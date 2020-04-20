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هيئة روسية: عدد فحوص كورونا في البلاد تجاوز المليونين

135 ألف شخص يخضعون حالياً للمراقبة للاشتباه في إصابتهم

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الإثنين، أن عدد الفحوص لاكتشاف فيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه تم إجراء 103 آلاف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق "روسيا اليوم" ذكر البيان أن 135 ألف شخص يخضعون حالياً للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في روسيا 42853 شخصاً، حسب بيانات أمس الأحد.

هيئة حماية المستهلك الروسية فيروس كورونا الجديد

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هيئة روسية: عدد فحوص كورونا في البلاد تجاوز المليونين
سبق

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الإثنين، أن عدد الفحوص لاكتشاف فيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه تم إجراء 103 آلاف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق "روسيا اليوم" ذكر البيان أن 135 ألف شخص يخضعون حالياً للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في روسيا 42853 شخصاً، حسب بيانات أمس الأحد.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:36 AM

هيئة روسية: عدد فحوص كورونا في البلاد تجاوز المليونين

135 ألف شخص يخضعون حالياً للمراقبة للاشتباه في إصابتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الإثنين، أن عدد الفحوص لاكتشاف فيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه تم إجراء 103 آلاف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق "روسيا اليوم" ذكر البيان أن 135 ألف شخص يخضعون حالياً للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في روسيا 42853 شخصاً، حسب بيانات أمس الأحد.

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