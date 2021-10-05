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بالصور.. "تمكين الخيال" يمنح زوار "الرياض للكتاب" الظهور كنجوم "قصص المانجا"

يجتذب الصغار والكبار.. ويهديهم لقطات مجانية

يجتذب جناح قصص المانجا المشارك في معرض الرياض للكتاب، زوار المعرض الكبار والصغار على السواء، أما عن السبب، فهو تقديم الجناح لتجربة تصوير مجانية في ركن "تمكين الخيال"، تمنح الزائر صورة شخصية، بنفس التأثيرات المستعملة في إخراج صور قصص المانجا.

ويعطي المسؤول عن التصوير الزائر الحرية في اختيار الهيئة، أو إشارة اليد التي يظهر بها في الصورة، ويكتفي بتعديل مكان وقوفه في بؤرة عدسة الكاميرا، وبعد نصف دقيقة تقريباً يسلم الزائر صورته، التي يطالع فيها مسروراً بملامحه الجديدة المطابقة لنجوم روايات المانجا.

وأوضحت مسؤولة العلاقات العامة في الجناح شرين فهد، أن قصص المانجا، هي سلسلة قصص قصيرة مصورة للصغار صدر منها إصداران، وكل إصدار يحتوي على خمس قصص، ثلاث قصص منها عربية مثل قصة "الولد الضب" في الإصدار الأول، وهو بطل سعودي خارق، وقصتان يابانيتان مترجمتان مثل، قصة "عصر جاندام"، وبينت المسؤولة أن قصص المانجا معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتعلم الأطفال القيم.

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بالصور.. "تمكين الخيال" يمنح زوار "الرياض للكتاب" الظهور كنجوم "قصص المانجا"
سبق

يجتذب جناح قصص المانجا المشارك في معرض الرياض للكتاب، زوار المعرض الكبار والصغار على السواء، أما عن السبب، فهو تقديم الجناح لتجربة تصوير مجانية في ركن "تمكين الخيال"، تمنح الزائر صورة شخصية، بنفس التأثيرات المستعملة في إخراج صور قصص المانجا.

ويعطي المسؤول عن التصوير الزائر الحرية في اختيار الهيئة، أو إشارة اليد التي يظهر بها في الصورة، ويكتفي بتعديل مكان وقوفه في بؤرة عدسة الكاميرا، وبعد نصف دقيقة تقريباً يسلم الزائر صورته، التي يطالع فيها مسروراً بملامحه الجديدة المطابقة لنجوم روايات المانجا.

وأوضحت مسؤولة العلاقات العامة في الجناح شرين فهد، أن قصص المانجا، هي سلسلة قصص قصيرة مصورة للصغار صدر منها إصداران، وكل إصدار يحتوي على خمس قصص، ثلاث قصص منها عربية مثل قصة "الولد الضب" في الإصدار الأول، وهو بطل سعودي خارق، وقصتان يابانيتان مترجمتان مثل، قصة "عصر جاندام"، وبينت المسؤولة أن قصص المانجا معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتعلم الأطفال القيم.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
05:03 PM

بالصور.. "تمكين الخيال" يمنح زوار "الرياض للكتاب" الظهور كنجوم "قصص المانجا"

يجتذب الصغار والكبار.. ويهديهم لقطات مجانية

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محمد صبح - الرياض
0
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يجتذب جناح قصص المانجا المشارك في معرض الرياض للكتاب، زوار المعرض الكبار والصغار على السواء، أما عن السبب، فهو تقديم الجناح لتجربة تصوير مجانية في ركن "تمكين الخيال"، تمنح الزائر صورة شخصية، بنفس التأثيرات المستعملة في إخراج صور قصص المانجا.

ويعطي المسؤول عن التصوير الزائر الحرية في اختيار الهيئة، أو إشارة اليد التي يظهر بها في الصورة، ويكتفي بتعديل مكان وقوفه في بؤرة عدسة الكاميرا، وبعد نصف دقيقة تقريباً يسلم الزائر صورته، التي يطالع فيها مسروراً بملامحه الجديدة المطابقة لنجوم روايات المانجا.

وأوضحت مسؤولة العلاقات العامة في الجناح شرين فهد، أن قصص المانجا، هي سلسلة قصص قصيرة مصورة للصغار صدر منها إصداران، وكل إصدار يحتوي على خمس قصص، ثلاث قصص منها عربية مثل قصة "الولد الضب" في الإصدار الأول، وهو بطل سعودي خارق، وقصتان يابانيتان مترجمتان مثل، قصة "عصر جاندام"، وبينت المسؤولة أن قصص المانجا معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتعلم الأطفال القيم.

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