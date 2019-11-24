صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر، وأُوقِف واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.

شرطة جازان تضبط 160 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بالدائر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-23 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر، وأُوقِف واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443 06:23 PM

شرطة جازان تضبط 160 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بالدائر داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر، وأُوقِف واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.