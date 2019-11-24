صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر، وأُوقِف واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.
شرطة جازان تضبط 160 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بالدائر
داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر، وأُوقِف واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.
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شرطة جازان تضبط 160 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بالدائروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-23
23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
06:23 PM
شرطة جازان تضبط 160 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بالدائر
داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر، وأُوقِف واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.
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