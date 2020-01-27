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"المسند" يعلن موعد انتهاء فصل الشتاء ودخول الربيع

قال: بقي على الصيف وفقاً لتعامد الشمس على السرطان 145 يوماً

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إنه بقي 53 يوماً على دخول فصل الربيع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الـ37 من فصل #الشتاء، وبقي على فصل #الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل #الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، مبيناً بقي على #رمضان 88 يوماً.

الدكتور عبدالله المسند انتهاء فصل الشتاء دخول الربيع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يعلن موعد انتهاء فصل الشتاء ودخول الربيع
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إنه بقي 53 يوماً على دخول فصل الربيع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الـ37 من فصل #الشتاء، وبقي على فصل #الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل #الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، مبيناً بقي على #رمضان 88 يوماً.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
03:20 PM

"المسند" يعلن موعد انتهاء فصل الشتاء ودخول الربيع

قال: بقي على الصيف وفقاً لتعامد الشمس على السرطان 145 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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30,247

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إنه بقي 53 يوماً على دخول فصل الربيع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الـ37 من فصل #الشتاء، وبقي على فصل #الربيع وفقاً لتعامد الشمس على خط الاستواء 53 يوماً، وبقي على فصل #الصيف وفقاً لتعامد الشمس على مدار السرطان 145 يوماً، مبيناً بقي على #رمضان 88 يوماً.

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