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بشرى خير.. 10 آلاف مصاب بـ"كورونا" يغادرون المستشفيات خلال رمضان

الصحة: يمثلون 84% من إجمالي المتعافين والبالغ عددهم 12737 حالة في المناطق

كشفت بيانات وزارة الصحة بأن نحو10800 مصاب بفيروس كورونا في السعودية تعافوا في شهر رمضان وغادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والعناية اللازمة وهو ما يمثل 84% من إجمالي المتعافين الكلي والبالغ عددهم 12737 حالة في جميع المناطق.
وكانت نسب المتعافين قد صعدت إلى 30% من عدد الاصابات المسجلة والتي تجاوزت 40 ألف حالة حتى الآن فيما بقيت اعداد المتوفين ضئيلة جدا عند 255 حالة.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد بين لـ "سبق"، أن حالات الوفاة من فيروس كورونا تعد متدنية ومحدودة مقارنة بعدد حالات التعافي.

وقال في بداية شهر رمضان نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا، بإذن الله".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بشرى خير.. 10 آلاف مصاب بـ"كورونا" يغادرون المستشفيات خلال رمضان
سبق

كشفت بيانات وزارة الصحة بأن نحو10800 مصاب بفيروس كورونا في السعودية تعافوا في شهر رمضان وغادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والعناية اللازمة وهو ما يمثل 84% من إجمالي المتعافين الكلي والبالغ عددهم 12737 حالة في جميع المناطق.
وكانت نسب المتعافين قد صعدت إلى 30% من عدد الاصابات المسجلة والتي تجاوزت 40 ألف حالة حتى الآن فيما بقيت اعداد المتوفين ضئيلة جدا عند 255 حالة.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد بين لـ "سبق"، أن حالات الوفاة من فيروس كورونا تعد متدنية ومحدودة مقارنة بعدد حالات التعافي.

وقال في بداية شهر رمضان نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا، بإذن الله".

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:46 PM

بشرى خير.. 10 آلاف مصاب بـ"كورونا" يغادرون المستشفيات خلال رمضان

الصحة: يمثلون 84% من إجمالي المتعافين والبالغ عددهم 12737 حالة في المناطق

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قاسم الخبراني - الرياض
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12,693

كشفت بيانات وزارة الصحة بأن نحو10800 مصاب بفيروس كورونا في السعودية تعافوا في شهر رمضان وغادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والعناية اللازمة وهو ما يمثل 84% من إجمالي المتعافين الكلي والبالغ عددهم 12737 حالة في جميع المناطق.
وكانت نسب المتعافين قد صعدت إلى 30% من عدد الاصابات المسجلة والتي تجاوزت 40 ألف حالة حتى الآن فيما بقيت اعداد المتوفين ضئيلة جدا عند 255 حالة.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد بين لـ "سبق"، أن حالات الوفاة من فيروس كورونا تعد متدنية ومحدودة مقارنة بعدد حالات التعافي.

وقال في بداية شهر رمضان نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا، بإذن الله".

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