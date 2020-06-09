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طلاب جامعة الإمام: شرط الـ 15 ساعة غير منصف ويحرمنا الصيفي

طالبوا بزيادتها وإتاحته للجميع وليس اقتصاره على من يتوقع تخرجهم

أثار قرار الـ 15 ساعة الذي أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة في التعليم عن بعد كشرط لدخول الفصل الصيفي لمن يتوقع تخرجهم الفصل القادم حالة من الاستياء بين أوساط الطلاب والطالبات، حيث طالبوا بزيادة الساعات وأيضًا إتاحته للجميع وليس اقتصاره على من يتوقع تخرجهم.

وما أن أعلنت الجامعة عن فتح التسجيل في الفصل الصيفي خلال صفحتها على "تويتر" وأعقبت ذلك بشروط يراها البعض مجحفة في حقهم والمتضمنة اقتصاره فقط على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والذين تبقى لديهم 15 ساعة دراسية فأقل حتى انهالت المطالبات بسرعة إعادة النظر في هذا الشرط لإتاحة الفرصة للجميع.

وقال طلاب إن الاختبار سيكون إلكترونيًا بحسب توضيح الجامعة، فلو تم زيادة عدد الساعات فلن يؤثر ذلك بشيء، وفي نفس الوقت سيخدم شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات سواء من المتوقع تخرجهم هذا الفصل أو الأعوام القادمة، وذلك بتقليص عدد الساعات مناشدين مسؤولي الجامعة بالتدخل العاجل لإنصافهم وإعادة النظر في شرط الساعات غير المنصف.

وكانت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام قد أكدت أنه ‏نظرًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة (كورونا)، وحرصًا من الجامعة على طلابها وطالباتها وعدم تأخير من يتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي فسوف يتاح التسجيل في الفصل الصيفي لهذا العام ضوابط محددة.

وأوضحت أن من أبرزها أن يكون التسجيل مقتصرًا على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والذين تبقى لديهم (15) ساعة دراسية فأقل، مشيرة بأن الاختبارات للفصل الصيفي ستكون إلكترونية فقط، ابتداءً من يوم 26-12-1441هـ. (3/2)

وقالت: في حال اجتياز الطالب أو الطالبة جميع المواد في اختبارات الفصل الثاني وتبقى لديهم مقرران فأقل، فسيتم إتاحة الاختبار التكميلي لهم مع اختبارات الفصل الصيفي في تاريخ 26/12/1441هـ ولن يحتاجوا إلى التسجيل في الفصل الصيفي.

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طلاب جامعة الإمام: شرط الـ 15 ساعة غير منصف ويحرمنا الصيفي
سبق

أثار قرار الـ 15 ساعة الذي أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة في التعليم عن بعد كشرط لدخول الفصل الصيفي لمن يتوقع تخرجهم الفصل القادم حالة من الاستياء بين أوساط الطلاب والطالبات، حيث طالبوا بزيادة الساعات وأيضًا إتاحته للجميع وليس اقتصاره على من يتوقع تخرجهم.

وما أن أعلنت الجامعة عن فتح التسجيل في الفصل الصيفي خلال صفحتها على "تويتر" وأعقبت ذلك بشروط يراها البعض مجحفة في حقهم والمتضمنة اقتصاره فقط على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والذين تبقى لديهم 15 ساعة دراسية فأقل حتى انهالت المطالبات بسرعة إعادة النظر في هذا الشرط لإتاحة الفرصة للجميع.

وقال طلاب إن الاختبار سيكون إلكترونيًا بحسب توضيح الجامعة، فلو تم زيادة عدد الساعات فلن يؤثر ذلك بشيء، وفي نفس الوقت سيخدم شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات سواء من المتوقع تخرجهم هذا الفصل أو الأعوام القادمة، وذلك بتقليص عدد الساعات مناشدين مسؤولي الجامعة بالتدخل العاجل لإنصافهم وإعادة النظر في شرط الساعات غير المنصف.

وكانت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام قد أكدت أنه ‏نظرًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة (كورونا)، وحرصًا من الجامعة على طلابها وطالباتها وعدم تأخير من يتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي فسوف يتاح التسجيل في الفصل الصيفي لهذا العام ضوابط محددة.

وأوضحت أن من أبرزها أن يكون التسجيل مقتصرًا على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والذين تبقى لديهم (15) ساعة دراسية فأقل، مشيرة بأن الاختبارات للفصل الصيفي ستكون إلكترونية فقط، ابتداءً من يوم 26-12-1441هـ. (3/2)

وقالت: في حال اجتياز الطالب أو الطالبة جميع المواد في اختبارات الفصل الثاني وتبقى لديهم مقرران فأقل، فسيتم إتاحة الاختبار التكميلي لهم مع اختبارات الفصل الصيفي في تاريخ 26/12/1441هـ ولن يحتاجوا إلى التسجيل في الفصل الصيفي.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
06:06 PM

طلاب جامعة الإمام: شرط الـ 15 ساعة غير منصف ويحرمنا الصيفي

طالبوا بزيادتها وإتاحته للجميع وليس اقتصاره على من يتوقع تخرجهم

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قاسم الخبراني - الرياض
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1,749

أثار قرار الـ 15 ساعة الذي أصدرته جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة في التعليم عن بعد كشرط لدخول الفصل الصيفي لمن يتوقع تخرجهم الفصل القادم حالة من الاستياء بين أوساط الطلاب والطالبات، حيث طالبوا بزيادة الساعات وأيضًا إتاحته للجميع وليس اقتصاره على من يتوقع تخرجهم.

وما أن أعلنت الجامعة عن فتح التسجيل في الفصل الصيفي خلال صفحتها على "تويتر" وأعقبت ذلك بشروط يراها البعض مجحفة في حقهم والمتضمنة اقتصاره فقط على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والذين تبقى لديهم 15 ساعة دراسية فأقل حتى انهالت المطالبات بسرعة إعادة النظر في هذا الشرط لإتاحة الفرصة للجميع.

وقال طلاب إن الاختبار سيكون إلكترونيًا بحسب توضيح الجامعة، فلو تم زيادة عدد الساعات فلن يؤثر ذلك بشيء، وفي نفس الوقت سيخدم شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات سواء من المتوقع تخرجهم هذا الفصل أو الأعوام القادمة، وذلك بتقليص عدد الساعات مناشدين مسؤولي الجامعة بالتدخل العاجل لإنصافهم وإعادة النظر في شرط الساعات غير المنصف.

وكانت عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام قد أكدت أنه ‏نظرًا لاستمرار الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة (كورونا)، وحرصًا من الجامعة على طلابها وطالباتها وعدم تأخير من يتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي فسوف يتاح التسجيل في الفصل الصيفي لهذا العام ضوابط محددة.

وأوضحت أن من أبرزها أن يكون التسجيل مقتصرًا على الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والذين تبقى لديهم (15) ساعة دراسية فأقل، مشيرة بأن الاختبارات للفصل الصيفي ستكون إلكترونية فقط، ابتداءً من يوم 26-12-1441هـ. (3/2)

وقالت: في حال اجتياز الطالب أو الطالبة جميع المواد في اختبارات الفصل الثاني وتبقى لديهم مقرران فأقل، فسيتم إتاحة الاختبار التكميلي لهم مع اختبارات الفصل الصيفي في تاريخ 26/12/1441هـ ولن يحتاجوا إلى التسجيل في الفصل الصيفي.

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