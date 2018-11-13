"نستبشر يا ملكنا".. هكذا رحّبت "قيادات تعليم الجوف" بقدوم خادم الحرمين للمنطقة

مشاعر الفرح بتشريفه تعم.. "تلاحم أبوي وتلمس احتياجات ودعم للطموحات المشروعة"

تحتفي منطقة الجوف بزيارة ميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه. وعبّر منسوبو ومنسوبات التعليم بمنطقة الجوف عن فرحتهم واعتزازهم بالزيارة الكريمة التي تجسد عمق التلاحم الوطني بين القائد وشعبه؛ مشيرين إلى عمق اهتمامه -يحفظه الله- بالتنمية والنهوض بالوطن من خلال البرامج والمشاريع الطموحة.

ورحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة، بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وقال: "بهذه الزيارة الميمونة للمنطقة، والتي تحمل تباشير الخير والعطاء في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة وتلبي متطلبات التنمية والرخاء لرفعة هذا الوطن المعطاء، تجسيداً لعمق التلاحم الأبوي وعاكسة لاهتمام وحرص قادة هذا الوطن المبارك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وأبنائه الملوك البررة، بهدف تلمس احتياجات الوطن في كل بقعة من بقاعه، وتلمس أحوال المواطن عن كثب".

وأضاف "الغامدي": "إن ما شهدته منطقة الجوف في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة وإشراف من أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، من مشاريع تنموية حققت مستقبلاً اقتصادياً واعداً في شتى المجالات؛ غيّرت الخارطة التنموية والعمرانية للمنطقة، لتواكب مسيرة العطاء والإنماء التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر؛ وذلك من خلال رؤية المملكة المباركة ٢٠٣٠، التي أقرها سيدي خادم الحرمين الشريفين، والتي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التنموية والالتحاق بركب الحضارة على مستوى العالم".

وتفاءل المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان، بالتغيير والخير الذي سيوافق الزيارة الميمونة، بما فيها تفقد أحوال المواطنين والوقوف على أوضاعهم مباشرة، ومنحهم الفرصة للتعبير عما في نفوسهم من حب وولاء للملك الغالي حفظه الله.

وافتخرت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع بهذه الزيارة الميمونة لأرض الجوف، وقالت: "نتباهى بمقدم كريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ويسجل في تاريخنا التنموي والحضاري، واهتمامه وحرصه -حفظه الله- بتيسير سبل العلم والأمن والحياة المستقرة، سدد الله خطاه وخطى ولي العهد ورعاهما أينما حلا وحيثما وطئت قدماهما".

ونظر المساعد للشؤون المدرسية أحمد بن مطلق المفرج، لهذا المقدم الكريم، على أنه من ضمن الإنجازات والشمولية التي صبت في مصلحة المواطن في كل مكان، والاهتمام بأفراد هذا الوطن وتتبع حاجاتهم ورفعتهم، كما اعتبر المساعد للخدمات المساندة زكريا بن يوسف الذياب، أن الزيارة "زيارة مجد وعزم وبناء وارتقاء لكل بقعة من هذا الوطن الحبيب".

فيما يعتز مدير مكتب التعليم بسكاكا "بنين" فايز بن حمدان الرمان، بهذه الزيارة الميمونة التي ينتظرها جميع أهالي المنطقة لتتصافح الأيادي وتتعانق قلوبهم المحبة والوفية مع القائد المنجز حفظه الله.

أما مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" عبدالله بن سعد الراشد؛ فقد صنف الزيارة الميمونة بالزيارة التفقدية التي تؤصل العلاقة بين القائد -حفظه الله- وشعبه، "ونحن جميعاً نفخر بالإنجازات العظيمة التي جعلت لنا هيبة، وحفظت حقوقنا، ووجود قائدنا بيننا فرصة للتعبير عن مشاعرنا وانتمائنا له ولوطن الخير".

ووصف مدير شؤون المباني المهندس راكان بن مناحي الخويطر زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، بأنها مبشرة وتحمل الخير والنماء والرفاهية للمنطقة، وحرص واقعي وملحوظ على المواطنين، وتفقد أحوالهم ومشاركتهم مناسباتهم ودعم طموحاتهم المشروعة بمزيد من النماء والتطور والرفاهية؛ فيحق لأهل الجوف أن يفرحوا ويعتزوا ويفخروا بهذا المقدم الكريم.

وابتهج مدير مكتب رعاية المستفيدين ورئيس نظام فارس محمد بن عبدالمحسن القضيب بهذه الزيارة الميمونة وقال: "تبتهج الجوف وازدانت بهذا المقدم الكريم الذي يحمل بين طياته مستقبلاً فاخراً وزاهراً لأبناء هذه المنطقة".

واعتبر مدير إدارة وحدة تطوير المدارس حمود بن الحميدي الشمري، أن منطقة الجوف لها حظ بتشريف خادم الحرمين الشريفين بزيارتها، والتي تحمل في معانيها الحب والتقدير بين القيادة والشعب وتبشر بالازدهار والنمو لهذه المنطقة العزيزة من بلادنا، وترسم خريطة الغد المشرق لوطننا الغالي، وتعد دليل اهتمام قيادتنا على متابعة التطور، وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات وفق خطط التنمية والتطوير التي نشهدها بسواعد أبنائها وبناتها.

ولفت مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي، إلى أن هذه الزيارة تعتبر فرصة لأهالي المنطقة للتعبير عن مشاعر الفرح والسعادة بملك الحزم والعظيم، وقال: "مرحباً بك في دارك وبين شعبك، استبشرت الجوف بقدومك يا ملكنا".

وقال أمين أمانة إدارات التعليم منور بن حويطي السرحاني: "إن زيارة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعكس اهتمام قادة هذه البلاد المباركة بمنطقة الجوف، وتجسد اهتمامه شخصياً -حفظه الله- وحرصه على تدشين المشروعات التنموية التي تنهض بالمنطقة كباقي مناطق ومحافظات مملكتنا الحبيبة التي تسعى لتكون في مصافّ الدول المتقدمة؛ من خلال رؤية المستقبل المشرق 2030، ولا يسعنا إلا أن نقول: "حياكم الله يا وجه الخير بين أبنائكم في أرض الحلوتين والزيتون".

وعبّر مدير إدارة تقنية المعلومات عيد عقلاء المبارك، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة المباركة لقائد النهضة وقائد الرؤية، الذي يحمل بمقدمه الخير والتغيير والتطوير للمنطقة؛ سائلاً الله أن يُديم عليه الصحة والعافية، وأن يُديم على هذه البلاد الأمن والأمان والرخاء.

ودعا مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالعزيز بن سعود النبط، المجتمعَ التعليمي للتعبير عن مشاعرهم وفرحتهم بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، عبر جميع قنوات التواصل الإلكترونية لإدارة التعليم؛ موضحاً أنها تُعد فرصة للجميع بتجديد الولاء والانتماء للمليك والوطن، ومشاركة الطلاب والطالبات في استقبال الملك المفدى والترحيب بمقدمه الكريم، وغرس الأسس والقيم وتعزيز حب ولاة الأمر يحفظهم الله في قلوبهم.

وقال رئيس الشؤون الإدارية والمالية بمكتب التعليم بطبرجل مفلح بن محمد الشراري: "زيارة خادم الحرمين -حفظه الله- لمنطقة الجوف، شرف وفخر واعتزاز وخير سيعم جميع أرجاء منطقة الجوف ومحافظاتها".

ووجد رئيس وحدة الشؤون المدرسية بطبرجل مساعد بن محمد الرويلي، زيارة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مكرمة تحمل بين طياتها الخير الكثير للمنطقة وأهلها، وقال: "كلنا مستبشرون ومرحّبون وداعون الله أن يحفظ مليكنا ويمتعه بالصحة والعافية".

وأكدت رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بدومة الجندل نورة بنت حمود العجب، أن هذه الزيارة الميمونة والنوعية ستُحدث نقلة وغداً أكثر إشراقاً ببناء وتنمية، والزيارة في حد ذاتها هبة كريمة من ولي الأمر لأبنائه؛ فيما رأت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث "بنات" لطيفة بنت إبراهيم الخليف، أن يوم زيارة المليك حفظه الله سيكون يوماً مجيداً خالداً لن ينساه أهل منطقة الجوف.

كما قالت مديرة إدارة رياض الأطفال نسيم بنت إبراهيم الضميري: "الزيارة الملكية الكريمة تحمل في طياتها أسمى معاني الأبوة والمسؤولية، وتجسد أقوى صور التلاحم الوطني الوثيق، ورسالة للعالم بأن القيادة والشعب جسد واحد ودرع منيع ضد كل طامع".

وتفخر الجوف بوصف مديرة وحدة تطوير المدارس أمل بنت عقلا المصبح، لهذه الزيارة المباركة والحانية من خادم الحرمين حفظه الله، والتي تترجم أسمى معاني القيادة الرشيدة.

وصوّرت مساعدة مدير تقنية المعلومات فوزية بنت سعود المضحي، زيارة الملك -حفظه الله- بأنها من مناسبات الخير المعدودة، وتؤكد حرص القيادة على الوقوف الفعلي وتلمس الاحتياجات الضرورية، وتنمية سريعة بإذن الله.

و"تباهت الجوف"؛ بحسب وصف مشرفة إدارة الصحة المدرسية رسمية بنت شفق الرشيدان؛ لتعانق المجد والعلياء بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين، بعد أن اكتست بصروح البناء والنماء في كافة مجالات الحياة منذ وحدة هذا الكيان حتى العهد الميمون الحالي.

ووعدت مديرة إدارة تعليم الكبار "بنات" بالجوف حنان بنت عبدالهادي الذويب، دارسات محو الأمية بإعطائهن مساحة للاحتفاء بالزيارة الكريمة والتعبير عن مشاعرهن تجاه القائد المتمكن -حفظه الله- الذي تابع مسيرة العطاء وجعل التعليم المستمر ونشره من أولوياته.