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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على "الشمالية" والمرتفعات الجنوبية الغربية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشمالية، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس طقس مستقر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشمالية، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
12:58 PM

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على "الشمالية" والمرتفعات الجنوبية الغربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشمالية، في حين يكون الطقس مستقراً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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