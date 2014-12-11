مكة.. مدير التعليم المستمر يتفقد سير العمل قبل الاختبارات في "الليلية الخامسة"

"الحارثي": لم يتبق عليها سوى 10 أيام.. والغياب يؤثر في التحصيل العلمي

تفقَّد خالد الحارثي، مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة، من خلال جولة ميدانية سير العمل الدراسي بالليلية الخامسة الثانوية بمدرسة شريح القاضي بالشرائع.

وكان في استقباله قائد الثانوية الخامسة الليلية فيصل الأسمري، ووكيل المدرسة فهد الحارثي، واطلع على السجلات الأكاديمية للطلاب، وأطلعه المرشد الطلابي مبارك العصيمي على السجلات الإرشادية التربوية، وبرنامج اختبارات القياس واللوحات الإرشادية وأثنى على العمل المقدم كما تفقد مستوى الطلاب والعملية التعليمية.

وتحدث مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد الحارثي للطلاب عن أهداف نظام المقررات للصف الأول الثانوي.

وأشار "الحارثي" إلى أنه لم يتبق على اختبارات الفصل الأول سوى عشرة أيام ويجب عليكم المواصلة في الحضور، وعدم الغياب الذي قد يؤثر في مسيرتكم التعليمية"، موضحًا أن "نظام المقررات نظام دقيق، لا يقبل الغياب المتكرر دون عذر، كما يوجد حرمان من المواد التي يكثر فيها الغياب؛ فعليكم -بارك الله فيكم- الحرص على الحضور، وطلب العلم لتحقيق نتائج تقودكم إلى النجاح والتميز".

ووقف "الحارثي" على المستويات التحصيلية للدارسين، وحث كل الطلاب على الجد والمثابرة والاجتهاد، مشيرًا إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة وفَّرت جميع الإمكانات المتاحة لتوفير أفضل الخدمات التربوية لتحقيق أهدافها المرسومة لها.

وفي نهاية الجولة، أثنى مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد الحارثي على الانضباط في حضور الطلاب، كما أثنى على قائد المدرسة فيصل الأسمري، وعلى الكادر التعليمي والإداري، وحث الجميع على مواصلة الجهد، وتهيئة الأجواء ما قبل الاختبارات للطلاب، وتشجيعهم على التحصيل العلمي الفعّال والتركيز، وتحقيق ذلك من خلال توافر عوامل عدة، أهمها تهيئة الطالب نفسيًا.