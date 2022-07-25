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حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا

جميع الحالات وضعها مستقر ولا زال الحادث قيد المتابعة

نشب حريق مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.

وعلى الفور عاملت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية مع الحادث، وباشروا الحريق وتم إخلاء المبنى.

وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد، ولا زال الحادث قيد المتابعة.

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حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا
سبق

نشب حريق مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.

وعلى الفور عاملت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية مع الحادث، وباشروا الحريق وتم إخلاء المبنى.

وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد، ولا زال الحادث قيد المتابعة.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
08:11 PM

حريق في مستشفى بالخبر يُخلي 27 مريضًا

جميع الحالات وضعها مستقر ولا زال الحادث قيد المتابعة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
8,289

نشب حريق مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، نتج عنه انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.

وعلى الفور عاملت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية مع الحادث، وباشروا الحريق وتم إخلاء المبنى.

وتم التعامل مع 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد، ولا زال الحادث قيد المتابعة.

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