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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10735.85 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 37.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10735.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات, والعمران، وباعظيم ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلي للتكافل، وسدافكو، وأمانة للتأمين، وميد غلف للتأمين، واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و5.96% .

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان, والإنماء, وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب، والراجحي, وكيان السعودية، وباعظيم، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 135.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23364.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.

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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10735.85 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 37.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10735.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات, والعمران، وباعظيم ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلي للتكافل، وسدافكو، وأمانة للتأمين، وميد غلف للتأمين، واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و5.96% .

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان, والإنماء, وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب، والراجحي, وكيان السعودية، وباعظيم، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 135.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23364.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
04:24 PM

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 10735.85 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 37.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10735.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات, والعمران، وباعظيم ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلي للتكافل، وسدافكو، وأمانة للتأمين، وميد غلف للتأمين، واللجين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و5.96% .

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان, والإنماء, وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب، والراجحي, وكيان السعودية، وباعظيم، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 135.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23364.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.

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