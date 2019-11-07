النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إشارة "كلب الأثر" تبعها محاولة انتحار.. السجن لسعودي حاول تهريب مخدرات للبحرين

حكم بـ15 عاماً وتغريم ورفيقه 6 أشهر وإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.. حبوب وكيلو ونصف حشيش

أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى حكماً يقضي بالسجن 15 سنة على سعودي وتغريمه 5 آلاف دينار (50 ألف ريال سعودي)، بعد ضبطه وبحوزته أكثر من كيلوجرام من مخدر الحشيش عبر منفذ جسر الملك فهد، كما قضت المحكمة على آخر كان برفقته مدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية، حسب وسائل الإعلام البحرينية، إلى اكتشاف محاولة المتهم الأول تهريب أكثر من كيلوجرام ونصف الكيلو من الحشيش وقرابة 700 حبة كبتاجون، عبر منفذ جسر الملك فهد، فحاول الانتحار بخنق نفسه، لكن تمت السيطرة عليه، وتم توجيه تهمة جلب مواد مخدرة ومؤثر عقلي بقصد الاتجار له، واتهامه وزميله الذي كان بصحبته بتعاطي المؤثرات العقلية.

وكان المتهم الأول قد وصل برفقته المتهم الثاني إلى جسر الملك فهد في طريقهما إلى البحرين، وأثناء التفتيش أعطى كلب الأثر الإشارة بوجود شيء في الصدام الأمامي للسيارة، فتم استشارة رئيس الدائرة الجمركية، والذي أعطى أوامره بتفكيك الصدام الأمامي، حيث عُثِر على كيس نايلون شفاف وآخر أسود بداخل فلتر خاص بالمكيفات، وتم تغليفها بطريقة محكمة، ليتبين أنه يحتوي على قطعتي حشيش بلغ وزنهما 1.800 كيلوجرام، بالإضافة إلى 669 من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى مطحونة.

وأثناء عملية التفتيش، أصيب المتهم الأول بحالة من التشنجات وضيق التنفس، فتم طلب سيارة الإسعاف؛ لفحصه وتقييم حالته الصحية، إلا أنه أثناء نقله إلى المستشفى حاول الانتحار داخل سيارة الإسعاف عن طريق خنق نفسه، لكن الطاقم الطبي بالإسعاف تمكن من السيطرة عليه بمساعدة ضابط من شرطة الجمارك.

وبعد إفاقته والاطمئنان على صحته تم التحقيق مع المتهم الأول في النيابة العامة؛ حيث اعترف بأنه يتعاطى الكبتاجون منذ سنوات، بينما نفى الثاني علمه بما احتوته السيارة التي كان يقودها الأول.

المحكمة البحرينية جسر الملك فهد تهريب مخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إشارة "كلب الأثر" تبعها محاولة انتحار.. السجن لسعودي حاول تهريب مخدرات للبحرين
سبق

أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى حكماً يقضي بالسجن 15 سنة على سعودي وتغريمه 5 آلاف دينار (50 ألف ريال سعودي)، بعد ضبطه وبحوزته أكثر من كيلوجرام من مخدر الحشيش عبر منفذ جسر الملك فهد، كما قضت المحكمة على آخر كان برفقته مدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية، حسب وسائل الإعلام البحرينية، إلى اكتشاف محاولة المتهم الأول تهريب أكثر من كيلوجرام ونصف الكيلو من الحشيش وقرابة 700 حبة كبتاجون، عبر منفذ جسر الملك فهد، فحاول الانتحار بخنق نفسه، لكن تمت السيطرة عليه، وتم توجيه تهمة جلب مواد مخدرة ومؤثر عقلي بقصد الاتجار له، واتهامه وزميله الذي كان بصحبته بتعاطي المؤثرات العقلية.

وكان المتهم الأول قد وصل برفقته المتهم الثاني إلى جسر الملك فهد في طريقهما إلى البحرين، وأثناء التفتيش أعطى كلب الأثر الإشارة بوجود شيء في الصدام الأمامي للسيارة، فتم استشارة رئيس الدائرة الجمركية، والذي أعطى أوامره بتفكيك الصدام الأمامي، حيث عُثِر على كيس نايلون شفاف وآخر أسود بداخل فلتر خاص بالمكيفات، وتم تغليفها بطريقة محكمة، ليتبين أنه يحتوي على قطعتي حشيش بلغ وزنهما 1.800 كيلوجرام، بالإضافة إلى 669 من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى مطحونة.

وأثناء عملية التفتيش، أصيب المتهم الأول بحالة من التشنجات وضيق التنفس، فتم طلب سيارة الإسعاف؛ لفحصه وتقييم حالته الصحية، إلا أنه أثناء نقله إلى المستشفى حاول الانتحار داخل سيارة الإسعاف عن طريق خنق نفسه، لكن الطاقم الطبي بالإسعاف تمكن من السيطرة عليه بمساعدة ضابط من شرطة الجمارك.

وبعد إفاقته والاطمئنان على صحته تم التحقيق مع المتهم الأول في النيابة العامة؛ حيث اعترف بأنه يتعاطى الكبتاجون منذ سنوات، بينما نفى الثاني علمه بما احتوته السيارة التي كان يقودها الأول.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
11:08 AM

إشارة "كلب الأثر" تبعها محاولة انتحار.. السجن لسعودي حاول تهريب مخدرات للبحرين

حكم بـ15 عاماً وتغريم ورفيقه 6 أشهر وإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.. حبوب وكيلو ونصف حشيش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,985

أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى حكماً يقضي بالسجن 15 سنة على سعودي وتغريمه 5 آلاف دينار (50 ألف ريال سعودي)، بعد ضبطه وبحوزته أكثر من كيلوجرام من مخدر الحشيش عبر منفذ جسر الملك فهد، كما قضت المحكمة على آخر كان برفقته مدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية، حسب وسائل الإعلام البحرينية، إلى اكتشاف محاولة المتهم الأول تهريب أكثر من كيلوجرام ونصف الكيلو من الحشيش وقرابة 700 حبة كبتاجون، عبر منفذ جسر الملك فهد، فحاول الانتحار بخنق نفسه، لكن تمت السيطرة عليه، وتم توجيه تهمة جلب مواد مخدرة ومؤثر عقلي بقصد الاتجار له، واتهامه وزميله الذي كان بصحبته بتعاطي المؤثرات العقلية.

وكان المتهم الأول قد وصل برفقته المتهم الثاني إلى جسر الملك فهد في طريقهما إلى البحرين، وأثناء التفتيش أعطى كلب الأثر الإشارة بوجود شيء في الصدام الأمامي للسيارة، فتم استشارة رئيس الدائرة الجمركية، والذي أعطى أوامره بتفكيك الصدام الأمامي، حيث عُثِر على كيس نايلون شفاف وآخر أسود بداخل فلتر خاص بالمكيفات، وتم تغليفها بطريقة محكمة، ليتبين أنه يحتوي على قطعتي حشيش بلغ وزنهما 1.800 كيلوجرام، بالإضافة إلى 669 من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى مطحونة.

وأثناء عملية التفتيش، أصيب المتهم الأول بحالة من التشنجات وضيق التنفس، فتم طلب سيارة الإسعاف؛ لفحصه وتقييم حالته الصحية، إلا أنه أثناء نقله إلى المستشفى حاول الانتحار داخل سيارة الإسعاف عن طريق خنق نفسه، لكن الطاقم الطبي بالإسعاف تمكن من السيطرة عليه بمساعدة ضابط من شرطة الجمارك.

وبعد إفاقته والاطمئنان على صحته تم التحقيق مع المتهم الأول في النيابة العامة؛ حيث اعترف بأنه يتعاطى الكبتاجون منذ سنوات، بينما نفى الثاني علمه بما احتوته السيارة التي كان يقودها الأول.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,850
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,020
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,421
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,664

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة