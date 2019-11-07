إشارة "كلب الأثر" تبعها محاولة انتحار.. السجن لسعودي حاول تهريب مخدرات للبحرين

حكم بـ15 عاماً وتغريم ورفيقه 6 أشهر وإبعاد بعد تنفيذ العقوبة.. حبوب وكيلو ونصف حشيش

أصدرت المحكمة البحرينية الكبرى حكماً يقضي بالسجن 15 سنة على سعودي وتغريمه 5 آلاف دينار (50 ألف ريال سعودي)، بعد ضبطه وبحوزته أكثر من كيلوجرام من مخدر الحشيش عبر منفذ جسر الملك فهد، كما قضت المحكمة على آخر كان برفقته مدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل القضية، حسب وسائل الإعلام البحرينية، إلى اكتشاف محاولة المتهم الأول تهريب أكثر من كيلوجرام ونصف الكيلو من الحشيش وقرابة 700 حبة كبتاجون، عبر منفذ جسر الملك فهد، فحاول الانتحار بخنق نفسه، لكن تمت السيطرة عليه، وتم توجيه تهمة جلب مواد مخدرة ومؤثر عقلي بقصد الاتجار له، واتهامه وزميله الذي كان بصحبته بتعاطي المؤثرات العقلية.

وكان المتهم الأول قد وصل برفقته المتهم الثاني إلى جسر الملك فهد في طريقهما إلى البحرين، وأثناء التفتيش أعطى كلب الأثر الإشارة بوجود شيء في الصدام الأمامي للسيارة، فتم استشارة رئيس الدائرة الجمركية، والذي أعطى أوامره بتفكيك الصدام الأمامي، حيث عُثِر على كيس نايلون شفاف وآخر أسود بداخل فلتر خاص بالمكيفات، وتم تغليفها بطريقة محكمة، ليتبين أنه يحتوي على قطعتي حشيش بلغ وزنهما 1.800 كيلوجرام، بالإضافة إلى 669 من الحبوب المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى مطحونة.

وأثناء عملية التفتيش، أصيب المتهم الأول بحالة من التشنجات وضيق التنفس، فتم طلب سيارة الإسعاف؛ لفحصه وتقييم حالته الصحية، إلا أنه أثناء نقله إلى المستشفى حاول الانتحار داخل سيارة الإسعاف عن طريق خنق نفسه، لكن الطاقم الطبي بالإسعاف تمكن من السيطرة عليه بمساعدة ضابط من شرطة الجمارك.

وبعد إفاقته والاطمئنان على صحته تم التحقيق مع المتهم الأول في النيابة العامة؛ حيث اعترف بأنه يتعاطى الكبتاجون منذ سنوات، بينما نفى الثاني علمه بما احتوته السيارة التي كان يقودها الأول.