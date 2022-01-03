النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فتح باب التسجيل لـ 30 قائدًا في برنامج قادة الترفيه

ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح باب التسجيل في برنامج تطوير قادة الترفيه، وذلك ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"، حيث يستهدف البرنامج تأهيل 30 قائدًا في قطاع الترفيه، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتساب إستراتيجيات متنوعة على نطاق واسع، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد إطلاق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مبادرة "صنّاع السعادة"، سبتمبر الماضي 2021، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه، وتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية في القطاع، وذلك في إطار إستراتيجيتها التي تركّز على تطوير وتأهيل الكوادر المحلية.
ويأتي برنامج تطوير قادة الترفيه ضمن العديد من البرامج التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات والشركات ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"، حيث يسعى إلى ابتعاث 30 قائدًا وقائدة من مستوى القيادات التنفيذية في القطاع لتدريبهم في مجالات التطوير القيادي، بالتعاون مع أفضل الجامعات وشركات الترفيه العالمية.
ويمتد البرنامج لفترة 6 أشهر، كما يحتوي على ورش عمل في المملكة وأخرى خارجها، إضافة إلى زيارات لشركات رائدة حول العالم للاستفادة من خبراتها، بجانب توفير البرنامج لتعليم إلكتروني ذاتي للمستفيدين، كما يشترط البرنامج أن يكون المتقدم قائدًا في مجال الترفيه ولديه خبرة عملية في الإدارة التنفيذية أو المتوسطة، كما تشترط الالتزام بالبرنامج ولا تشترط التفرغ التام.
يذكر أن مبادرة "صنّاع السعادة" ستدعم أكثر من 100 ألف شاب وشابة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في قطاع صناعة الترفيه، لتعزيز استدامة صناعة القطاع الترفيهي في المملكة، من خلال كوادر وطنية متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بجميع اختصاصاتها الهامة لتفعيل القطاع، حيث أن المبادرة ستُسهم في توليد الفرص الوظيفية، ورفع نسبة التوطين في القطاع، وتوفير الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح باب التسجيل لـ 30 قائدًا في برنامج قادة الترفيه
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح باب التسجيل في برنامج تطوير قادة الترفيه، وذلك ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"، حيث يستهدف البرنامج تأهيل 30 قائدًا في قطاع الترفيه، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتساب إستراتيجيات متنوعة على نطاق واسع، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد إطلاق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مبادرة "صنّاع السعادة"، سبتمبر الماضي 2021، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه، وتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية في القطاع، وذلك في إطار إستراتيجيتها التي تركّز على تطوير وتأهيل الكوادر المحلية.
ويأتي برنامج تطوير قادة الترفيه ضمن العديد من البرامج التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات والشركات ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"، حيث يسعى إلى ابتعاث 30 قائدًا وقائدة من مستوى القيادات التنفيذية في القطاع لتدريبهم في مجالات التطوير القيادي، بالتعاون مع أفضل الجامعات وشركات الترفيه العالمية.
ويمتد البرنامج لفترة 6 أشهر، كما يحتوي على ورش عمل في المملكة وأخرى خارجها، إضافة إلى زيارات لشركات رائدة حول العالم للاستفادة من خبراتها، بجانب توفير البرنامج لتعليم إلكتروني ذاتي للمستفيدين، كما يشترط البرنامج أن يكون المتقدم قائدًا في مجال الترفيه ولديه خبرة عملية في الإدارة التنفيذية أو المتوسطة، كما تشترط الالتزام بالبرنامج ولا تشترط التفرغ التام.
يذكر أن مبادرة "صنّاع السعادة" ستدعم أكثر من 100 ألف شاب وشابة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في قطاع صناعة الترفيه، لتعزيز استدامة صناعة القطاع الترفيهي في المملكة، من خلال كوادر وطنية متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بجميع اختصاصاتها الهامة لتفعيل القطاع، حيث أن المبادرة ستُسهم في توليد الفرص الوظيفية، ورفع نسبة التوطين في القطاع، وتوفير الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:29 PM

فتح باب التسجيل لـ 30 قائدًا في برنامج قادة الترفيه

ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
780

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن فتح باب التسجيل في برنامج تطوير قادة الترفيه، وذلك ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"، حيث يستهدف البرنامج تأهيل 30 قائدًا في قطاع الترفيه، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم واكتساب إستراتيجيات متنوعة على نطاق واسع، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد إطلاق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مبادرة "صنّاع السعادة"، سبتمبر الماضي 2021، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه، وتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية في القطاع، وذلك في إطار إستراتيجيتها التي تركّز على تطوير وتأهيل الكوادر المحلية.
ويأتي برنامج تطوير قادة الترفيه ضمن العديد من البرامج التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات والشركات ضمن مبادرة "صنّاع السعادة"، حيث يسعى إلى ابتعاث 30 قائدًا وقائدة من مستوى القيادات التنفيذية في القطاع لتدريبهم في مجالات التطوير القيادي، بالتعاون مع أفضل الجامعات وشركات الترفيه العالمية.
ويمتد البرنامج لفترة 6 أشهر، كما يحتوي على ورش عمل في المملكة وأخرى خارجها، إضافة إلى زيارات لشركات رائدة حول العالم للاستفادة من خبراتها، بجانب توفير البرنامج لتعليم إلكتروني ذاتي للمستفيدين، كما يشترط البرنامج أن يكون المتقدم قائدًا في مجال الترفيه ولديه خبرة عملية في الإدارة التنفيذية أو المتوسطة، كما تشترط الالتزام بالبرنامج ولا تشترط التفرغ التام.
يذكر أن مبادرة "صنّاع السعادة" ستدعم أكثر من 100 ألف شاب وشابة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في قطاع صناعة الترفيه، لتعزيز استدامة صناعة القطاع الترفيهي في المملكة، من خلال كوادر وطنية متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بجميع اختصاصاتها الهامة لتفعيل القطاع، حيث أن المبادرة ستُسهم في توليد الفرص الوظيفية، ورفع نسبة التوطين في القطاع، وتوفير الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,163
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة