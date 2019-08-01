"تعليم الأفلاج" يختتم برامج التدريب الصيفي لـ 476 متدرّبًا

شملت 43 برنامجًا متنوعًا.. وطرق التدريس الأكثر إقبالاً

أنهى 476 متدرّبًا برامج التدريب الصيفي بتعليم الأفلاج وشملت 43 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا وحظيت برامج المناهج وطرق التدريس بإقبال كبير من المتدربين .

واستمرت البرامج على مدار الـ 4 أسابيع الماضية، حيث شهدت إقبالاً كبيرًا من المتدربين في الكثير من البرامج، حيث أظهرت الإحصائية تسجيل 128 متدربًا في برامج مناهج وطرق التدريس كما سجل 98 متدربًا في برامج تعليم الراشدين وجاء ثالثًا برنامج القيادة بـ 95 متدربًا.

فيما ثمّن عددٌ من المتدربين في ختام البرنامج لإدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم الأفلاج والعاملين بها حسن التنظيم وتهيئة القاعات التدريبية وتزويدها بوسائل التقنية الحديثة وانتظام التغذية يوميًا وحرصهم ومتابعتهم لتوفير بيئة تدريبية جاذبة.