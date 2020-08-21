رازفان: متحمسون للجولة الأولى من الدوري.. وسنكشف غموض أبها

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال، حماسه للمباراة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عندما يستضيف نظيره أبها الجمعة.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميعنا متحمسون للظهور بشكل رائع في الجولة الأولى من الدوري".

وأضاف: يسير إعداد الفريق لهذه المباراة بشكل مميز وأشعر بالرضا عن أداء اللاعبين.

وزاد قائلاً: "جميع اللاعبين يبذلون كل ما في وسعهم من أجل التواجد في القائمة الأساسية".

وعن فريق أبها قال:" جميعنا نعلم عن غموض أي مباراة يخوضها كل فريق في بداية أي بطولة".

وأضاف: تُحسم المباريات بالاستعدادات التي تسبقها وليس فقط بالـ90 دقيقة".

وختم حديثه قائلاً: "تعاقدنا مع صالح الشهري وأمير كردي، وهما قادران على تقديم الإضافة للفريق".

من ناحية أخرى، أكد أندري كاريلو، لاعب فريق الهلال، أن اللاعبين مستعدون لخوض المباراة.

وقال كاريلو في المؤتمر الصحفي: "مستعدون كمنظومة عمل لخوض مباراة أبها، وتقديم ما يرضي جماهيرنا".

وأضاف: "نحن كلاعبين لدينا حماس كبير لخوض أول مباراة في الدوري".